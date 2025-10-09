Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego ciało znaleziono 16 maja 2025 roku przy ścieżce spacerowo-rowerowej w pobliżu kąpieliska Kamionka "Bolko" w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy.

fot. Policja Opole

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna targnął się na swoje życie poprzez podpalenie. Pomimo szeroko zakrojonych działań identyfikacyjnych, do tej pory nie udało się ustalić, kim był zmarły.

Na polecenie policji i prokuratury specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie wykonali rekonstrukcję wizerunku mężczyzny na podstawie badań jego czaszki. Jak podkreślają eksperci, tablice rekonstrukcyjne oddają jedynie przybliżone podobieństwo - mogą więc nie w pełni odzwierciedlać rzeczywisty wygląd zmarłego.

Policjanci opublikowali teraz przygotowane przez biegłych wizerunki i apelują do wszystkich osób, które mogą rozpoznać mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego tożsamości.

To kolejny krok w śledztwie dotyczącym tej sprawy. W komunikacie z 27 czerwca 2025 roku funkcjonariusze opublikowali zdjęcia rzeczy należących do zmarłego, licząc na pomoc w identyfikacji. Mimo licznych zgłoszeń, dotychczas nie udało się ustalić, kim był odnaleziony mężczyzna.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt z:

Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Opolu - tel. 47 864 25 71, 47 864 25 64, 47 864 26 46

lub mailowo: sekretariat.krym.op@op.policja.gov.pl

Można również zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

fot. Policja Opole

fot. Policja Opole

fot. Policja Opole

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

