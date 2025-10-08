Awionetka lądowała awaryjnie na Jeziorze Międzybrodzkim. Pilot wydostał się z maszyny o własnych siłach. Podjęli go ratownicy WOPR. Samolot zatonął - poinformował w środę wieczorem kpt. Tomasz Kołodziej, rzecznik żywieckich strażaków.

Pilot wydostał się z awionetki o własnych siłach. Został podjęty przez ratowników WOPR i przekazany pogotowiu (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Dyspozytor numeru alarmowego Beskidzkiego WOPR przyjął zgłoszenie o wypadku o godz. 17:35.

Awionetka leciała z lotniska w Kaniowie koło Bielska-Białej. W pewnym momencie pojawiły się problemy z maszyną. Pilot zmuszony był awaryjnie lądować na tafli Jeziora Międzybrodzkiego.

Pilot wydostał się z awionetki o własnych siłach. Leciał sam - powiedział kpt. Tomasz Kołodziej.

"Poszkodowany został podebrany na pokład łodzi ratowniczej Beskidzkiego WOPR, zabezpieczony termicznie i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego czekającemu na brzegu" przekazało WOPR.

Samolot zatonął, miejsce zostało oznaczone przez ratowników boją.

Rzecznik żywieckich strażaków powiedział, że na miejsce wypadku wysłano specjalistyczną grupę płetwonurków. Prawdopodobnie w czwartek będą próbowali wydobyć samolot.

Przyczynę zdarzenia ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Był to najprawdopodobniej samolot typu Cessna.

