"Jestem głęboko zaszczycony zatwierdzeniem na ambasadora USA w Polsce" - podkreślił Thomas Rose. Senat USA zatwierdził poprzedniego dnia jego nominację.

Thomas Rose / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

"Jestem głęboko zaszczycony zatwierdzeniem na ambasadora USA w Polsce. Moją misję służby prezydentowi USA i amerykańskiemu społeczeństwu będzie wspierać NIESAMOWITA ambasada USA w Warszawie" - napisał Thomas Rose w serwisie X.

We wpisie podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi i senatorowi republikanów Billowi Hagerty'emu.

"TERAZ WARSZAWA" - dodał Rose.

W środę ambasada USA w Warszawie pogratulowała Rose'owi w mediach społecznościowych. "Ambasador desygnowany Thomas Rose będzie kierować Misją USA w Warszawie, reprezentując prezydenta USA w promowaniu amerykańsko-polskiego partnerstwa strategicznego z jednym z naszych najbliższych sojuszników" - napisano.

Senat USA zatwierdził nominację

Senat USA zatwierdził we wtorek nominację Rose’a na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent Trump w lutym mianował go nowym ambasadorem USA w Polsce.

We wrześniu Rose otrzymał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa; pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, ale ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie trzeba było powtórzyć.

Kim jest Thomas Rose?

Tom Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a, znanym z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer & Rose Show.

W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.