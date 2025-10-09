​Sześć osób zginęło w środę wieczorem w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu Bańskiej Bystrzycy w środkowej Słowacji - poinformowała miejscowa policja. Dziecko, które przeżyło katastrofę, jest ranne i trafiło do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęło sześć osób. Jedna osoba została ranna. Później sprecyzowano, że do szpitala przewieziono ranne dziecko. Na miejsce zdarzenia wysłano trzy karetki pogotowia ratunkowego.

"Wśród uczestników były dwie osoby nieletnie, z których jedna zmarła na miejscu, a druga została opatrzona, a następnie przewieziona na oddział ratunkowy Szpitala Dziecięcego z Polikliniką w Bańskiej Bystrzycy" - poinformowały służby ratownicze.

Po wypadku poinformowano, że w obu samochodach znajdowały się osoby narodowości romskiej. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok przekazał na portalu X wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Minister zdrowia Kamil Szaszko napisał natomiast, że "są chwile, kiedy nawet profesjonaliści czują się bezradni".