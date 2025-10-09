Jak informuje portal rynekkolejowy.pl, była wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska została niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich.

Elżbieta Bieńkowska / Rafał Guz / PAP

W sumie organ ukraińskich kolei "Ukrzaliznycji" składa się z siedmiu członków.

Była wicepremier w Radzie Nadzorczej Ukraińskich Kolei

Z informacji przekazanych przez portal wynika, że - poza Polką - niezależnymi członkami tego organu są: pochodzący z Niemiec, ekspert z zakresu logistyki - w przeszłości związany z niemieckimi kolejami - Gebhard Hafer, wywodzący się z prywatnego biznesu Ukrainiec Anatolij Amielin a także były szef ukraińskiej administracji podatkowej Maksym Mokliak.

Państwo ukraińskie w radzie nadzorczej reprezentują natomiast były szef Kolei Ukraińskich Ołeksandr Kamyszyn, były deputowany Serhij Leshchenko oraz przewodniczący rady nadzorczej państwowego producenta broni Dawid Lomdzharia.

Z kolei, jak podaje polsko-ukraiński portal gospodarczy edialog.media, niezależni członkowie rady nadzorczej zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu zorganizowanego przez komisję nominacyjną.

Kadencja członka tego organu trwa trzy lata. "Ukraińskie prawo przewiduje możliwość pełnienia tej funkcji przez kolejne trzyletnie okresy bez ograniczeń" - informuje portal rynekkolejowy.pl.

Kluczowa rola

Ukraińskie koleje są największym pracodawcą w Ukrainie. W sumie zatrudniają blisko 190 tysięcy osób. Spółka odgrywa kluczową rolę w obronie przed rosyjskim najeźdźcą. Poza transportowaniem wojska prowadzi przewozy surowców energetycznych i innych dóbr, niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki. W pierwszej fazie wojny odegrała szczególnie istotną rolę, będąc środkiem ewakuacji ludności cywilnej z terenów objętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Elżbieta Bieńkowska w latach 2007-2013 była ministrem rozwoju regionalnego, w tym okresie (2011-2014) pełniła mandat senator VIII kadencji. Od 2013 roku do 2014 była ministrem infrastruktury i rozwoju, zaś od 2014 do 2019 pracowała na stanowisku komisarza Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług.