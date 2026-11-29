RMF24

Po północy doszło do pożaru hali magazynowej przy ul. Tarnobrzeskiej w Radomiu. Akcja gaśnicza strażaków trwała kilka godzin. W hali przechowywane były żaluzje i rolety.

Strażacy walczyli z pożarem hali magazynowej w Radomiu w województwie mazowieckim. Ogień pojawił się tam w nocy z soboty na niedzielę. Bardzo trudno było go opanować.