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W internecie opublikowano nagranie przedstawiające kolumnę rosyjskich Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego, w której rozpoznano mobilną wyrzutnię międzykontynentalnych pocisków balistycznych RS-24 Jars – podała agencja UNIAN. Materiał miał zostać zarejestrowany w pobliżu Barnaułu na Syberii.

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać kolumnę wojskową. Według cytowanych przez UNIAN kanałów zajmujących się tematyką militarną w jej składzie znajdowała się samobieżna wyrzutnia systemu RS-24 Jars, a także pojazdy wsparcia bojowego, wojskowe ciężarówki i opancerzone pojazdy eskorty.

Według kanału Exilenova+ film miał powstać we wsi Bobrowka niedaleko Barnaułu. Miejscowość leży ponad 3 tysiące kilometrów od granicy z Ukrainą.

Kanał „Krymski Wiatr” ocenił, że opublikowanie materiału mogło być celowe. Jego autorzy wskazują, że przemieszczanie strategicznych systemów rakietowych zazwyczaj nie jest publicznie dokumentowane.

„Ruchów takich systemów nie da się pokazać na wideo, chyba że zostaną celowo rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Rosja po raz kolejny grozi Zachodowi możliwością użycia broni jądrowej” – pisze kanał.

Systemy tego typu znajdują się na wyposażeniu 35. Dywizji Rakietowej rosyjskich strategicznych wojsk rakietowych.

RS-24 Jars jest mobilnym systemem przeznaczonym do przenoszenia międzykontynentalnych pocisków balistycznych, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.