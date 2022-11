Na terenie kompleksu hotelowego w Chrząstowicach koło Opola doszło do pożaru. Zginęła tam jedna osoba, dwie są ranne.

Po godzinie 18 dyżurny straży pożarnej w Opolu otrzymał zgłoszenie o pożarze w kompleksie hotelowo-wypoczynkowym w Chrząstowicach. Ogień najpierw pojawił się w części rekreacyjnej kompleksu, a konkretnie w strzelnicy.

Jak przekazał RMF FM mł. bryg. Tomasz Pierzchała z Komendy Miejskiej PSP w Opolu, który był na miejscu, w płonącej strzelnicy znajduje się sporo amunicji używanej do ćwiczeń.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy, amunicja do broni palnej przy strzelnicy była zamknięta w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. W tej chwili przy użyciu drabin staramy się od zewnątrz ugasić ogień, który w poważnym stopniu naruszył konstrukcję budynku. Dopiero wtedy będziemy mogli wejść do obiektu. Obecnie na miejscu pracuje dwadzieścia zastępów straży pożarnej, a sama akcja gaśnicza potrwa prawdopodobnie do rana - powiedział rzecznik opolskich strażaków.

Strażacy nie potwierdzają wcześniejszych informacji o poszukiwanych czterech osobach ze względu na trwającą akcję ratowniczą. Na miejscu jest także policja, która wprowadziła ruch wahadłowy na pobliskiej drodze krajowej.

Strażacy starają się nie dopuścić do tego, by ogień rozprzestrzenił się na pozostałe hotelowe budynki.