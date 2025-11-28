Na torach kolejowych w okolicach miejscowości Drzeńska w Lubuskiem znaleziono podejrzany pakunek. Służby na miejscu ustaliły, że to atrapa ładunku wybuchowego. "Wszystko wskazuje na to, że było to celowe działanie. Na miejscu są też kontrterroryści, którzy sprawdzają, czy nie ma kolejnych podejrzanych przedmiotów w okolicy torów, dlatego ruch pociągów został całkowicie wstrzymany" - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.