Na torach kolejowych w okolicach miejscowości Drzeńska w Lubuskiem znaleziono podejrzany pakunek. Służby na miejscu ustaliły, że to atrapa ładunku wybuchowego. "Wszystko wskazuje na to, że było to celowe działanie. Na miejscu są też kontrterroryści, którzy sprawdzają, czy nie ma kolejnych podejrzanych przedmiotów w okolicy torów, dlatego ruch pociągów został całkowicie wstrzymany" - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
Na linii kolejowej 273 w okolicach miejscowości Drzeńska (gmina Słubice) w Lubuskiem znaleziono podejrzany pakunek - ustaliła "Gazeta Lubuska".
Przedmiot przypominający ładunek wybuchowy znalazł ok. godz. 10:00 pracownik kolei, który wykonywał rutynowe czynności w rejonie Drzeńska.
Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce ustalili, że była to niegroźna atrapa ładunku wybuchowego. Miała zostać podłożona celowo.
Służby zabezpieczają ślady, przeglądają monitoring i próbują ustalić, kto podłożył atrapy. Wszystko wskazuje na to, że było to celowe działanie. Na miejscu są też kontrterroryści, którzy sprawdzają, czy nie ma kolejnych podejrzanych przedmiotów w okolicy torów, dlatego ruch pociągów został całkowicie wstrzymany - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
Pasażerowie korzystają z komunikacji zastępczej.
Informację jako pierwsza podała "Gazeta Lubuska".