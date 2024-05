"Polacy tego projektu chcą"

Szefowa klubu Lewicy zwróciła uwagę na wpływ budowy CPK na rozwój transportu kolejowego. To projekt, który również zwiększy możliwości dotarcia koleją do wielu miejsc w Polsce - powiedziała.

Temat rozwinął Robert Biedroń, który podkreślił, że Lewica zawsze walczyła z wykluczeniem transportowym. 17 milionów ludzi, które nie mają dzisiaj dostępu do transportu publicznego, zasługuje na godność, na to, żeby do każdego powiatu docierała regularnie kolej, a do każdej gminy docierał autobus - wskazał. Jeżeli chcemy CPK to właśnie z takiej perspektywy - dodał.

Członkowie Lewicy zapytani o argumenty, które mają przekonać posłów innych partii koalicji rządzącej do poparcia CPK, wskazali wyniki najnowszych sondaży. To, co jest niezwykle ważne, to to, że faktycznie widać mocny głos także wśród Polaków. Polacy tego projektu chcą - powiedziała z kolei Paulina Matysiak.

Politycy zmieniają retorykę ws. CPK

Będziemy dalej rozmawiali z naszymi koalicjantami. Wydaje się, że nasze dotychczasowe działania, jak się okazało, mają sens, bo ta zmiana jest już widoczna w retoryce czy choćby opinii marszałka Sejmu Szymona Hołowni - oceniła Żukowska.

W środę marszałek Sejmu poinformował, że zweryfikował swój pogląd co do CPK i uważa, że "powinniśmy dać tej inwestycji szansę - jeżeli zostanie dobrze przygotowana i dobrze zrobiona". Myślę, że możemy się też spodziewać jednoznacznej wypowiedzi premiera Donalda Tuska - dodała szefowa klubu Lewicy.