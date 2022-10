Kontrole w 228 obiektach gastronomicznych zakończone 19 wnioskami o ukaranie, 24 usunięte reklamy i kilkanaście potwierdzonych przypadków nieprawidłowego działania ogródków gastronomicznych - to efekty kontroli urzędników i interwencji Straży Miejskiej na krakowskim Kazimierzu w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o parku kulturowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 września 2022 r. obszar Kazimierza i Stradomia stał się trzecim parkiem kulturowym w Krakowie. Przepisy określają m.in. wygląd szyldów i reklam, sposób prowadzenia robót budowlanych, działalność handlową i usługową, funkcjonowanie kawiarnianych ogródków.

Choć przyjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała będzie obowiązywać w pełni dopiero w przyszłym roku, cześć jej zapisów (m.in. te dotyczące krótszego funkcjonowania ogródków gastronomicznych) już weszła w życie.

Na początku września nie wszyscy przedsiębiorcy dostosowali się do nowych regulacji twierdząc, że albo nie mieli takich informacji albo że nowe prawo zacznie obowiązywać za rok.

Jak ustalił reporter RMF FM Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi 29 postępowań administracyjnych w związku z zajęciem pasa drogowego przez nośniki reklamowe bez zezwolenia zarządcy drogi. Doprowadzono do usunięcia 24 reklam niezgodnych z przepisami.

Na obszarze Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem skontrolowano 228 obiektów gastronomicznych i wszczęto 19 postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania przedsiębiorców. Do Straży Miejskiej wpłynęło 13 zgłoszeń o naruszeniu przepisów uchwały. Funkcjonariusze ujawnili 17 nieprawidłowości, z których aż 14 dotyczyło niewłaściwego funkcjonowania kawiarnianych ogródków. Strażnicy udzielili pouczeń 11 przedsiębiorcom, a w trzech przypadkach ich interwencja ograniczyła się do zwrócenia uwagi.

Miasto przypomina, że specjalnie z myślą o lokalnych przedsiębiorcach działa specjalna infolinia. Pod numerem 12 616 18 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30- 15.30 można uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem lub umówić się na wizję w terenie i bezpośrednie konsultacje.