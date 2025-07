Marcin Jabłoński złożył rezygnację z funkcji marszałka województwa lubuskiego. Decyzja ta jest następstwem incydentu drogowego, do którego doszło pod koniec czerwca na trasie S3. W piątek Jabłoński potwierdził "trudną decyzję" podczas konferencji prasowej i przeprosił. "Proszę państwa o powściągliwość w ocenie kolizji do czasu zakończenia postępowania. Przepraszam tych, którzy poczuli się zawiedzeni" - mówił.

Marcin Jabłoński / Lech Muszyński / PAP

Jabłoński przekazał rezygnację na ręce szefa lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej, posła Waldemara Sługockiego, kilka dni temu. Premier Donald Tusk miał poinformować o tym kroku podczas posiedzenia zarządu krajowego PO. 18 sierpnia na najbliższej sesji woj. lubuskiego wniosek marszałka zostanie rozpatrzony; wybrany będzie także nowy zarząd.

Do zdarzenia doszło na trasie S3 26 czerwca. Jabłoński miał zajechać drogę kierowcy BMW, a następnie doprowadzić do zderzenia. Choć sytuacja została zakwalifikowana przez policję jako kolizja, sprawa trafiła do sądu - funkcjonariusze zdecydowali, że ocenę zdarzenia powinni przeprowadzić biegli.

Marszałek stracił prawo jazdy, a nagranie z incydentu szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę krytyki. Na szczęście w kolizji nikt nie ucierpiał.