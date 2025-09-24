Do poważnego wypadku doszło we wtorek w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno na pierwszym piętrze jednej z kamienic. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Zielonej Górze.

Małe dziecko wypadło przez okno na zachodzie Polski. Lądował LPR (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O wypadku donosi portal TVN24.

Jak poinformowała rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, dziewczynka przebywa na oddziale intensywnej terapii dziecięcej. Jej stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Dziecko doznało licznych urazów, w tym urazu głowy. Na środę zaplanowano kolejne badania diagnostyczne. Do szpitala trafiło przytomne.

W chwili wypadku dziewczynka była pod opieką matki. Portal pościgi.pl twierdzi, że kobieta jest w ciąży i na skutek wypadku dziecka źle się poczuła. Policja potwierdza jedynie doniesienia o konieczności udzielenia pomocy medycznej.

Ustalane są dokładne okoliczności zdarzenia.