10 grudnia w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja „Dajmy dzieciom znowu chcieć”. Wydarzenie, zorganizowane przez Domy Dziecięce Montessori pod patronatem Burmistrz Miasta Limanowa, zgromadziło rodziców, nauczycieli i uczniów z całego regionu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach i strefach rozwoju osobistego.

/ Materiały prasowe

Wspólna troska o dobrostan najmłodszych

Konferencję otworzyła Burmistrz Limanowej, Jolanta Juszkiewicz, podkreślając konieczność współpracy wszystkich dorosłych na rzecz lepszej przyszłości dzieci. Słowa otwarcia stały się apelem o jedność i wspólne działania na rzecz dobrostanu młodego pokolenia.



Paulina Knapik, moderatorka wydarzenia i pierwsza prelegentka, zwróciła uwagę na problem tłumienia naturalnej ciekawości dzieci przez dorosłych. Jej wystąpienie zachęcało do inspirowania, a nie tylko wymagania od najmłodszych.

Kolejni prelegenci, Tomasz Gordon i Katarzyna Bańka, skupili się na budowaniu efektywnej komunikacji między rodzicami, nauczycielami i terapeutami. Podkreślili, że tylko współpraca i wzajemne zrozumienie mogą stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi dzieci.

Martyna Stanuch poprowadziła warsztat "Twoje baterie też się ładują", oferując opiekunom praktyczne narzędzia do radzenia sobie z emocjonalnym wypaleniem.

Szczególne emocje wzbudziło wystąpienie Ilony Adamskiej, modelki i mentorki, znanej z ogólnopolskiej akcji "Nie hejtuję - motywuję". Adamska podzieliła się osobistą historią, zwracając uwagę na destrukcyjny wpływ hejtu na psychikę dzieci i młodzieży. Jej przesłanie podkreślało, że język wsparcia i empatii jest kluczowy dla budowania wewnętrznej siły młodych ludzi.

Aktywność młodzieży i nowe podejście do edukacji

Uczniowie uczestniczący w konferencji mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych stref, takich jak Strefa Kariery czy Strefa Technologii, gdzie odkrywali swoje talenty i planowali przyszłość. To pokazuje, że młodzież chce aktywnie kształtować swoją drogę, a nie tylko biernie przyjmować wiedzę.

Konferencja "Dajmy dzieciom znowu chcieć" jasno wskazała, że sama motywacja to za mało. Potrzebne są realne działania na rzecz leczenia ran psychicznych, jakie wywołuje hejt i presja. Uczestnicy zgodzili się, że kluczem do sukcesu jest budowanie relacji, dialogu i wspieranie pasji dzieci, zamiast stosowania przestarzałych metod wychowawczych.

Wydarzenie w Limanowej stało się ważnym głosem w dyskusji o przyszłości edukacji w Polsce, podkreślając konieczność zmiany podejścia do wychowania i komunikacji z młodym pokoleniem.