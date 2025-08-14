Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód osobowy czołowo zderzył się tam z ciężarówką.

Na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem doszło do śmiertelnego wypadku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku na drodze krajowej nr 10 w Cierpicach (pow. toruński) w województwie kujawsko-pomorskim doszło po godz. 5:00 w czwartek.

Na 290. km trasy, na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Niestety, zginęła jedna osoba.

DK10 w miejscu wypadku przez trzy godziny była nieprzejezdna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że utrudnienia zakończyły się po godz. 8:00.