​Burze, opady deszczu do 25 mm oraz wiatr w porywach do 70 km/h - to prognoza na popołudnie i wieczór, w czwartek, 5 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje również, że w części centralnej i południowej Polski mogą wystąpić burze z gradem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - informuje IMGW. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy kilku województw: dolnośląskie (oprócz powiatów: bolesławickiego, głogowskiego, polkowickiego i zgorzeleckiego)

łódzkie

małopolskie (oprócz Tarnowa i powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego i tarnowskiego)

śląskie

świętokrzyskie (dotyczy Kielc oraz powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opoczyńskiego, pińczowskiego, włoszczowskiego

wielkopolskie (dotyczy powiatów: gostyńskiego, kolskiego, kaliskiego, kępińskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wrzesińskiego)

Burze mogą występować od popołudnia do godzin późno wieczornych.

