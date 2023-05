Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wyraził zgody na tymczasowy areszt dla Piotra M. 38-letni mężczyzna ma postawiony zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego, w którym zginęło pięć osób. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia od decyzji sądu.

Miejsce tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka / KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim / PAP

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim doszło przed godz. 5 w niedzielę. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zdarzył się czołowo z fiatem, prowadzonym przez 72-latka . Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 roku życia.

Wskutek wypadku 38-latek z mercedesa i 16-latek z fiata zostali zabrani do szpitala. Natomiast 5 osób: trzej mężczyźni w wieku 19, 43, 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat poniosły śmierć na miejscu.



Ofiary wypadku były ze sobą spokrewnione, byli to mieszkańcy powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. 38-letni kierowca mercedesa został zatrzymany w charakterze podejrzanego o spowodowanie wypadku.

Pijany i pod wpływem narkotyków

Z ustaleń prokuratury wynika, że kierowca mercedesa prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków.

Prokurator w poniedziałek wieczorem przedstawił Piotrowi M. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr M. nie ustosunkował się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.



Tego samego dnia prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy. Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, powiedział, że ostrowiecki sąd odrzucił wniosek prokuratura.



Sąd uzasadniając decyzję, powołał się na stan zdrowia podejrzanego. Prokuratura w tej sprawie miała opinię innej treści. Będziemy się oczywiście odwoływać od tej decyzji sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztu dla Piotra M. Musimy tylko zapoznać się z uzasadnieniem tego postanowienia - podkreślił Prokopowicz.