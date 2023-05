Policjanci z Prudnika zatrzymali mężczyznę podejrzanego o publiczne propagowanie symboli „Z” oraz „V” wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 49-latek nawoływał też do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

/ Policja /

Funkcjonariusze dostali informacje w tej sprawie od mieszkańców. Jak relacjonowali, po mieście chodzi mężczyzna przebrany za rosyjskiego żołnierza.

Miał on propagować m. in. symbole "Z" oraz "V" wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jest to zabronione i podlega karze.

49-latek został zatrzymany / Policja /

Podczas przeszukań pomieszczeń nalężących do mężczyzny policjanci "znaleźli i zabezpieczyli wiele przedmiotów, elementów odzieży z symbolami i hasłami o treściach propagujących ustrój totalitarny oraz nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych" - poinformowano.

Zdaniem śledczych 49-latek tych samych czynów miał również dopuszczać się za pomocą portali społecznościowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Zastosowano wobec niego dozór policyjny.

Mężczyzna propagował symbole „Z” oraz „V" Policja /