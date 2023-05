38-letni Piotr M. zatrzymany po tragicznym wypadku w miejscowości Boksycka (woj. świętokrzyskie) usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu i narkotyków. W zderzeniu dwóch aut zginęło w niedzielę 5 osób.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim / PAP

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr M. nie ustosunkował się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 38-latka na 3 miesiące.

Jak informuje prokuratura, w toku śledztwa pozyskane zostaną ostateczne wyniki badań krwi pobranej od podejrzanego na zawartość alkoholu i narkotyków, a także opinia biegłego z zakresu badania wypadków komunikacyjnych, która ma pomóc w celu ustalenia szczegółowego przebiegu zdarzenia. Piotrowi M. grozi do 12 lat więzienia.

Ofiary miały od 19 do 72 lat

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka doszło przed godz. 5 w niedzielę. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z fiatem, którego prowadził 72-latek. Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 lat.

Wskutek wypadku 38-latek z mercedesa i 16-latek z fiata zostali zabrani do szpitala. Natomiast trzej mężczyźni w wieku 19, 43, 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat poniosły śmierć na miejscu - przekazywała w poniedziałek rano PAP podkomisarz Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji.

Ofiary wypadku były ze sobą spokrewnione. Byli to mieszkańcy powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.