W lesie koło Krzywowierzby, miejscowości w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na miejscu pracują policjanci, ale sprawę mają przejąć żołnierze z Żandarmerii Wojskowej.

W lesie koło Krzywowierzby, miejscowości w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego (zdjęcie ilustracyjne) / Bartosz Skonieczny / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w poniedziałek przed południem o znalezisku poinformował włodawskich policjantów 70-latek, który prowadził wycinkę drzew na swojej działce leśnej.

Z jego relacji wynikało, że mogą to być szczątki należącego do wojska obiektu powietrznego - drona lub rakiety.

Pozostałości są wbite w drzewo i ziemię, mają po kilkadziesiąt centymetrów, są w szarym kolorze, a na niektórych widać oznaczenia w języku angielskim.

Mężczyzna natrafił na nie około dwóch kilometrów od zabudowań. Były w trudno dostępnym leśnym terenie.

Na miejscu są policjanci i strażacy, a także Żandarmeria Wojskowa.