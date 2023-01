Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K. Śledczy zarzucają mu udział w grupie zajmującej się przemytem ponad 10 mln paczek papierosów z Rosji do Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że śledztwo w tej sprawie prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji.



Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Prokurator oskarżył Serhija K. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o dokonanie przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy - podkreśliła PK.



Oskarżony był poszukiwany listem gończym i na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W ostatnim czasie doszło do jego zatrzymania, co umożliwiło prokuratorowi uzupełnienie zarzutów i skierowanie aktu oskarżenia - wskazała PK.

Zobacz również: Gigantyczna próba przemytu papierosów w opakowaniach proszku do prania

Udział w międzynarodowej grupie przestępczej

Według śledczych Serhij K. brał udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej papierosy z Rosji do Polski oraz z Włoch do Polski. W grudniu 2011 roku funkcjonariusz celny sprawdził numery rejestracyjne ciężarówki oczekującej na parkingu w Chełmie i ustalił, że ciężarówka o tych samych numerach oczekuje w kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku - podała PK.



Podczas kontroli ciężarówki oczekującej w kolejce funkcjonariusze spostrzegli jak trzech mężczyzn zmienia numery rejestracyjne tej ciężarówki.

W samochodzie znaleziono papierosy, które zgodnie z dokumentacją miały opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z listem przewozowym papierosy miały być przewiezione z Kaliningradu, przez Polskę do portu w Odessie, a następnie transportem morskim do Panamy. Jednocześnie ujawniono przy tych mężczyznach dokumenty przewozowe z których wynikało, iż samochody, które przewoziły papierosy, przewoziły płyty wiórowe - tłumaczyła PK.

Milionowe straty dla Skarbu Państwa

Dodatkowo śledczy ustalili, że w przypadku papierosów rosyjskich nielegalny ich przywóz polegał na wwiezieniu do Polski wyrobów tytoniowych - wykorzystując procedurę tranzytu. A w przypadku papierosów z Włoch (sprowadzenie do Polski) procedurę eksportu - w zawracanych po zakończeniu odprawy celnej z przejścia granicznego pojazdach ciężarowych pod pozorem przewożenia innego zadeklarowanego w innym zgłoszeniu celnym eksportowym ładunku - zaznaczyła PK.



W efekcie podejmowanych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działań polegających na zamianie tablic rejestracyjnych na pojazdach ciężarowych przewożących papierosy i inny towar, będących w tym samym czasie na przejściu granicznym między Polską a Ukrainą, podrabianiu dokumentów w postaci faktur, zgłoszeń celnych, sporządzaniu podwójnych kompletów dokumentów przewozowych przedkładanych polskim i ukraińskim organom celnym, przewożone zadeklarowanymi środkami transportu w tranzycie lub eksportowane z obszaru Unii Europejskiej wyroby tytoniowe, w rzeczywistości - po zakończeniu procedury tranzytu bądź eksportu w systemach celnych - pozostawały na terytorium Polski i były przekazywane innym osobom - podała PK.



Według PK członkowie uniknęli i usiłowali uniknąć opodatkowania ponad 10 mln paczek papierosów czym narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 155 mln zł w zakresie cła, VAT-u i akcyzy. Dotychczas prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, które zostały już prawomocnie skazane na kary pozbawienia wolności - dodała PK.



Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny Serhijowi K. grozi do 10 lat więzienia.