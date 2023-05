​Kaktusy i inne sukulenty będzie można podziwiać w ten weekend w szklarniach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Okazja tym lepsza, że oprócz roślin z ogrodu zaprezentowane będą również prywatne kolekcje członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas wystawy będzie można zobaczyć rośliny z prywatnych kolekcji, ale również te, które na co dzień zgromadzone są w szklarniach ogrodu botanicznego UMCS.

Wystawa kaktusów. Ogród Botaniczny UMCS / Krzysztof Kot / RMF FM

Szklarnie w weekendy normalnie są zamknięte, więc większość odwiedzających nie ma szansy zobaczyć znajdujących się w nich roślin. Na co dzień mamy otwarte od 10:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku - mówi Hubert Rydzewski - z ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.

Wystawa kaktusów i innych sukulentów. Ogród Botaniczny UMCS / UMCS Lublin /

Zobaczymy rośliny unikatowe, na pewno będą kaktusy kwitnące. Mają piękne kwiaty, mimo że są właśnie roślinami pochodzącymi z ekstremalnych środowisk - dodaje. Warto przyjść na wystawę również po to, żeby zasięgnąć porady ekspertów.

Będzie też szansa kupienia kaktusów.