Kontrole bezpieczeństwa na polskich lotniskach mają być szybsze, a to dzięki nowym urządzeniom do prześwietlania bagażu podręcznego. Podróżni nie będą już musieli wyjmować z walizek płynów i urządzeń elektronicznych. Jako pierwszy nowe urządzenia uruchomił Port Lotniczy Lublin.

Kontrola bagażu na lotnisku w Lublinie / Dominik Smaga / RMF FM

Dzięki urządzeniu operator widzi w obrazie tomograficznym to, co się znajduje w naszej walizce. Pracownik może sam sobie obrócić albo wyjąć część urządzeń, by dokładniej się przyjrzeć temu, co znajduje się w bagażu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, urządzenie samo kwalifikuje rodzaj płynu znajdującego się w bagażu.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że płyn ma charakter materiału wybuchowego, urządzenie kieruje go na specjalną linię do przejrzenia przez operatorów.

Linia działa cztery razy szybciej, a operatorzy są w stanie obsłużyć 100 pasażerów w ciągu 15 minut.

Jest dużo lepiej, dlatego że nie trzeba wyjmować tych płynów. Można wszystkie kosmetyki mieć w torbie - mówiła jedna z pasażerek lotniska w Lublinie.

Nowoczesny sprzęt do kontroli już wkrótce będzie działać również m.in. w portach lotniczych w Krakowie i Poznaniu.