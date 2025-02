Zabytkowy Park Bronowicki w Lublinie czeka metamorfoza. Władze miasta podpisały umowę z wykonawcą na jego kompleksową rewaloryzację. Prace mają być ukończone w maju przyszłego roku.

Park Bronowicki / Miasto Lublin /

To miejsce z pewnością zasługuje na taką przemianę, by stać się wizytówką nie tylko Bronowic, ale całego miasta. Jest to także część naszej większej, rozpoczętej już inicjatywy, która zakłada odnowę wszystkich lubelskich parków - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Znajdujący się między ul. Fabryczną a Bronowicką 2,5-hektarowy XIX-wieczny park figuruje w rejestrze zabytków województwa lubelskiego. Teraz doczeka się nowego układu alejek i placyków. Posadzone zostaną nowe rośliny, m.in. tulipanowce, sosny wejmutki, choiny kanadyjskie, a także 100 drzew liściastych: klonów, dębów, jesionów, ozdobnych jabłoni i wiśni.

Pojawi się też 375 krzewów, a przy wejściach od ul. Fabrycznej i Bronowickiej planowane są nasadzenia ponad pół tysiąca róż i śnieguliczek. Główną atrakcją parku mają być łąki bylinowe z ponad 71 tys. roślin cebulowych i 20 tys. bylin.

Park zyska nowe ogrodzenie, a nowy układ komunikacyjny będzie wzbogacony o elementy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym, takie jak ścieżki dotykowe i tyflomapy.

Przewidziano również elementy małej architektury: ławki, stoliki piknikowe, stojaki na rowery, urządzenia siłowni zewnętrznej, a także plac zabaw o powierzchni 1400 m2, który umożliwi zabawę również dzieciom poruszającym się na wózkach.

W parku zainstalowane będzie oświetlenie w stylu klasycznym oraz nowoczesny system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo na terenie parku. Celem rewitalizacji jest przywrócenie historycznego charakteru parku, przy jednoczesnym wzbogaceniu miejsca o nowoczesne elementy krajobrazu.

Rewaloryzację Parku Bronowickiego wykona firma Strabag. Ma to kosztować kwotę 8,6 mln złotych, z czego 7 mln złotych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Park Bronowicki to jeden z najstarszych lubelskich parków miejskich. Niegdyś nosił nazwę Foksal i zajmował znacznie większy obszar. Założony został w 1869 r. przez dzierżawcę bronowickiego folwarku Edwarda Chróścielewskiego.

W 1875 r. pieczę nad parkiem objęło miasto i został on przekształcony według projektu technika miejskiego Aleksandra Zwierzchowskiego. Okres największej świetności i rozkwitu ogrodu Foksal przypada na lata 1887-1894. W tym czasie w parku m.in. koncertowała orkiestra wojskowa, mieściła się pijalnia wód mineralnych, bufet z kawą, był też tor do jazdy na wrotkach i wypożyczalnia szczudeł. W latach 1908-1915 na terenie parku zlokalizowana była scena teatralna.

Park stracił na atrakcyjności, kiedy w jego sąsiedztwie w 1894 roku wybudowano rzeźnię. Poza tym z biegiem lat powierzchnia parku systematycznie malała ze względu m.in. na wybudowane w tym rejonie fabryki (maszyn rolniczych W. Moritza i samolotów Plage i Laśkiewicz), a także rozbudowę linii kolejowych, budowę ulic, budynków mieszkalnych. Z biegiem czasu park znalazł się w centralnej części terenów przemysłowych Lublina.

W 1931 r. park zniszczył porywisty wiatr, który połamał drzewa i krzewy, a nowe nasadzenia po raz kolejny zmieniły jego układ kompozycyjny. Wiele zniszczeń nastąpiło także w czasie II wojny światowej, m.in. na skutek pożaru składowanych na terenie parku środków łatwopalnych. Obecnie z powodu dużego natężenia ruchu na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie parku pełni on głównie funkcje komunikacyjne, czasem spacerowe, ale stracił swoje dawne przeznaczenie.