​Największe uczelnie publiczne w Lublinie ogłosiły wyniki rekrutacji. Dzisiaj UMCS i Politechnika Lubelska. Wczoraj Uniwersytet Przyrodniczy. KUL dopiero w przyszłym tygodniu.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2023/2024, UMCS przygotował dla kandydatów 5 tys. miejsc. W systemie rekrutacyjnym, podczas pierwszej tury rejestracji, zainteresowanie podjęciem kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich wyraziło ponad 16 tys. osób. To liczby porównywalne z ubiegłym rokiem.

Podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia w UMCS, zainteresowanie ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu wyraziło 1466 obcokrajowców. Są to osoby pochodzące przede wszystkim z Ukrainy, ale również krajów afrykańskich - mówiła Aneta Adamska, rzeczniczka prasowa UMCS.Największym zainteresowaniem podczas tegorocznego naboru cieszyły się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

Psychologia - 11,8 osób na miejsce Kryminologia - 10,4 osób na miejsce Public relations i zarządzanie informacją - 8,75 osób na miejsce Lingwistyka stosowana - 6,9 osób na miejsce Anglistyka - 6,55 osób na miejsce Zarządzanie - 6,5 osób na miejsce Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 6,06 osób na miejsce Jazz i muzyka estradowa - 6 osób na miejsce Administracja i zarządzanie publiczne - 5,93 osób na miejsce Grafika - 5,61 osób na miejsce

Od 17 do 21 lipca zakwalifikowane osoby będą miały czas na dostarczanie oryginałów dokumentów. Jeśli tego nie zrobią, będzie to potraktowane jako rezygnacja ze studiów. To szansa dla tych, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym terminie. Druga szansa 25 lipca, jeśli nie zapełnią się wszystkie miejsca w pierwszej rekrutacji. 26-28 lipca — to czas na dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowane osoby (z drugiej listy).

Na Politechnice najwięcej zainteresowanych informatyką

Politechnika Lubelska zakwalifikowała do przyjęcia 2,4 tys. osób. Jak poinformował prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich, na 26 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia na 2085 miejsc, zarejestrowało się ponad 4,4 tys. kandydatów. Najwięcej chętnych pochodzi z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Mimo niżu demograficznego, w porównaniu z zeszłym rokiem, odnotowano 4-proc. wzrost liczby kandydatów. Podobnie jak rok temu najpopularniejszymi kierunkami okazały się informatyka oraz finanse i rachunkowość. Kandydaci chętnie też rejestrowali się na nowe kierunki.

Studia, które przyciągają największą liczbę osób, nie zawsze pokrywają się z listą kierunków, na których o jedno miejsce ubiega się najwięcej kandydatów.

Kierunki, na które aplikowała największa liczba osób (wg liczby zapisów):

Informatyka - 806 Budownictwo - 305 Finanse i rachunkowość - 299 Marketing i komunikacja rynkowa - 262 Mechatronika - 257 Zarządzanie - 235.

Natomiast, jeśli chodzi o liczbę kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce, najpopularniejszymi kierunkami były:

Marketing i komunikacja rynkowa - 5,8 Finanse i rachunkowość - 5,0 Zarządzanie - 4,0 Informatyka - 3,4 Inżynieria multimediów - 3,1 Architektura - 3,0 Energetyka - 3,0 Mechatronika - 2,9.

Osoby zakwalifikowane na studia mają czas do 19 lipca, aby dostarczyć komplet dokumentów.

Już wiadomo, że nabór zakończony został na 7 kierunkach: architektura, informatyka, inżynieria multimediów, inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, finanse i rachunkowość, marketing i komunikacja rynkowa oraz zarządzanie.

Weterynaria najpopularniejsza na Uniwersytecie Przyrodniczym

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie listy wywieszono wczoraj.

6220 kandydatów zarejestrowało się na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w tegorocznej rekrutacji. Spośród nich, na studia stacjonarne zarejestrowało się 4990 osób. Ogółem na I roku studiów stacjonarnych przygotowano 2040 miejsc.

W stosunku do roku ubiegłego mamy porównywalną liczbę chętnych na studia.

Najpopularniejszymi kierunkami, na które zgłosiło się najwięcej osób na miejsce są:

Weterynaria - 8,6 Analityka weterynaryjna - 7,9 Architektura krajobrazu - 4,1 Hipologia i jeździectwo - 3,9 Behawiorystyka zwierząt - 3,8 Geodezja i kartografia - 3,5 Biotechnologia - 3,5

Do 19 lipca kandydaci mają czas na dostarczenie dokumentów i potwierdzenie chęci studiowania.