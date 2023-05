Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie został Ośrodkiem Eksperckim Chorób Rzadkich powołanym przez Ministra Zdrowia. Pacjenci zyskają lepszą dostepność do pełnej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia z chorobami rzadkimi .

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako jedyna placówka medyczna w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała status Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich nadawany od tego roku przez Ministra Zdrowia. Szpital jest ośrodkiem eksperckim w dwóch zakresach specjalistycznych: ITHACA (choroby rzadkie neurogenetyczne) oraz CRANIO (chorobyrzadkie twarzoczaszki).

Co to daje pacjentom? Poprawę dostępności do pełnej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia z chorobamirzadkimi w tych dwóch zakresach, w tym opieki koordynowanej. Możliwość rozwoju Ośrodka i zwiększenie finansowania Ośrodka. Dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia. Dostępność do kadry lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, farmaceutów posiadających skoordynowaną, najnowszą wiedzę dotyczącą metod diagnostyczno - leczniczych i pielęgnacyjnych - mówi dyrektorka szpitala Krystyna Piskorz-Ogórek.

Obecnie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest ogólnopolskim, szeroko rozpoznawalnym ośrodkiem leczącym kompleksowo pacjentów z chorobami rzadkimi twarzoczaszki oraz chorobami o podłożu neurogenetycznym. Gromadzi dane pidemiologiczne oraz kliniczne na temat tych schorzeń, specjaliści mają bogaty dorobek naukowy oraz ugruntowaną współpracę z placówkami zagranicznymi, co przekłada się na reputację i renomę w środowisku.

Dalszy rozwój badań nad chorobami rzadkimi

Placówka zapewnia pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz wysokospecjalistycznej, koordynowanej opieki medycznej oraz systematyczną wymianę wiedzy i praktyki klinicznej pomiędzy ośrodkami eksperckimi, która odbywa się w ramach Europejskiej Sieci Referencyjnej. Lekarze biorą aktywny udział w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez ERN w całej Europie oraz we wszystkich pozostałych działaniach prowadzonych w ramach sieci.

Uzyskanie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie statusu Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich oznacza dalszy rozwój i podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w szpitalu, dalszy rozwój i profesjonalizację w zakresie leczenia chorób rzadkich.