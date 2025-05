Twoje oczy są stale narażone na niekorzystne działanie czynników środowiskowych, które powodują podrażnienie, suchość i zmęczenie. Wpatrywanie się w ekran komputera czy smartfona, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, a nawet na zewnątrz w słoneczny lub wietrzny dzień – wszystko to może mieć negatywny wpływ na Twój wzrok. Jeżeli zmagasz się z problemem suchych, zmęczonych oczu, krople nawilżające mogą okazać się nieocenionym wsparciem. Stosowanie preparatów z kwasem hialuronowym przynosi ulgę, gdy Twoje oczy są zmęczone, podrażnione lub pieką. Dowiedz się więcej!

Jak działa kwas hialuronowy na oczy?

Kwas hialuronowy jest substancją, która naturalnie występuje w Twoim organizmie. Nawilża i chroni powierzchnię oka przed wysuszeniem. Ma zdolności higroskopijne (wiąże wodę), co pozwala zachować długotrwałe nawilżenie i łagodzić niepożądane uczucie suchości oczu. Z tego względu warto wybierać krople, które zawierają kwas hialuronowy, takie jak Hyabak.



Czym są krople Hyabak i jak działają na oczy?

Hyabak to wyrób medyczny przeznaczony do nawilżania oczu. Możesz po niego sięgnąć zawsze wtedy, kiedy czujesz suchość i zmęczenie oczu. Przeznaczony jest również do nawilżenia soczewek kontaktowych, jeżeli odczuwasz dyskomfort przy ich noszeniu. Zawiera kwas hialuronowy w postaci hialuronianu sodu 0,15%, który wiąże wodę i wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia powierzchni oka.

Krople do oczu z kwasem hialuronowym Hyabak nie zawierają konserwantów, dlatego mogą być stosowane nawet przez osoby o wrażliwych oczach. Są dostępne w wielodawkowej butelce, z systemem ABAK, który uniemożliwia przedostanie się bakterii i innych drobnoustrojów do wnętrza butelki, zapobiegając nadkażeniu kropli. Jeśli Twoje oczy są suche, skłonne do podrażnień, pieką i łzawią, preparat może zadziałać na nie nawilżająco, kojąco i przyniesie ulgę.

Fakt, że krople Hyabak nie mają w swoim składzie konserwantów sprawia, że są bezpieczne nawet dla osób wrażliwych na środki konserwujące. Ich delikatna formuła i fizjologiczne pH powodują, że możesz po nie sięgać każdego dnia bez obawy o swoje wrażliwe oczy.

Kiedy stosować krople do oczu z kwasem hialuronowym?

Po krople Hyabak możesz sięgnąć zawsze wtedy, gdy poczujesz nadmierne wysuszenie oka. To bezpieczny wybór, nawet jeśli jesteś alergikiem, długo pracujesz przy komputerze, korzystasz z innych urządzeń cyfrowych, takich jak tablet lub smartfon albo przez wiele godzin przebywasz w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Mogą być stosowane w przypadku podrażnień wywołanych przez takie czynniki jak:

wiatr,

dym,

zanieczyszczenia powietrza (smog),

kurz,

suche powietrze,

klimatyzacja - w samochodzie, biurze czy samolocie,

długotrwała praca przy monitorze.

Już chwilę po użyciu odczujesz ulgę na dłużej. Krople Hyabak są polecane również użytkownikom soczewek kontaktowych w przypadku dyskomfortu związanego z ich noszeniem. Dzięki nim możesz pozbyć się nieprzyjemnego uczucia suchości i podrażnienia oraz ciała obcego czy piasku pod powiekami. Dzięki kroplom z kwasem hialuronowym możesz cieszyć się długotrwałym uczuciem nawilżenia i komfortem przez cały dzień, nawet jeśli masz oczy szczególnie wrażliwe. Są one polecane przy łagodzeniu objawów zespołu suchego oka, poprzez przywrócenie zaburzonej równowagi osmotycznej łez i utrzymanie prawidłowego uwodnienia tkanek na powierzchni oka. Mają więc szerokie spektrum zastosowania.



Jak aplikować krople z kwasem hialuronowym Hyabak?

Nawilżające krople do oczu Hyabak są wygodne w aplikacji. Buteleczka z systemem ABAK ma precyzyjny system dozowania pojedynczych kropli. Jest miękka i nie wymaga aktywacji ani specjalnego sposobu trzymania. Kroplę należy aplikować bezpośrednio do worka spojówkowego.

Wykalibrowane, pojedyncze krople Hyabak pozwalają na nawilżenie zmęczonych i suchych oczu. Zmniejsza podrażnienie, uczucie suchości, dzięki czemu poprawia komfort widzenia.

HYABAK®, wyrób medyczny, krople do oczu przeznaczone do nawilżania oczu i soczewek kontaktowych; rzadko możliwe łagodne podrażnienia i zaczerwienienie oczu, pieczenie, kłucie, uczucie obcego ciała w oku i niewyraźne widzenie przez krótki czas; podmiot prowadzący reklamę: Théa Polska sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa; producent: Laboratoires Théa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.