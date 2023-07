​Co zrobić, żeby nie zachorować na AMD - starcze zwyrodnienie plamki żółtej oka? Odpowiednio ją odżywić, dostarczając dostępne w warzywach składniki luteinę i zeaksantynę. Im ich więcej, tym zdrowiej dla oczu. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz okulistów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opublikowano w prestiżowym czasopiśmie naukowym "International Journal of Molecular Sciences".

/ Lubelska Klinika Okulistyki /

W świetle najnowszych badań wiadomo, że wysoki poziom żółtych barwników, takich jak luteina i zeaksantyna w plamce żółtej skutecznie chroni nas przed zwyrodnieniem siatkówki związanym z wiekiem (AMD). Badania wykazały mechanizmy, dzięki którym te barwniki chronią siatkówkę przed utratą funkcjonalności.

Okazuje się, że należy odpowiednio odżywić plamkę żółtą, ponieważ nie jesteśmy w stanie samodzielnie syntezować luteiny i zeaksantyny. Najważniejsze jest, aby te barwniki były dostarczane do naszego organizmu wraz z codzienną dietą. Zielone części roślin, takich jak pietruszka, sałata czy szczypior, obfitują w luteinę. Jeśli chodzi o zeaksantynę, występuje ona w nich w mniejszym stężeniu, np. w liściach roślin, ale można ją znaleźć za to w kukurydzy i papryce - mówi biofizyk prof. Wiesław Gruszecki - prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współautor badań. Luteina i zeaksantyna występują również w żółtku jajka, które jest żółte dzięki temu, co zjada kura - dodaje prof. Gruszecki.

Analizy pokazują, że normalna dieta, która obejmuje spożywanie zielonych części roślin, takich jak sałata, jest wystarczająca, aby zapewnić naszemu organizmowi dzienną dawkę luteiny. To proste z punktu widzenia dietetyki, ale z punktu widzenia molekularnych mechanizmów kontrolujących te procesy w siatkówce jest to bardzo złożone. Dlatego stanowi cenne i interesujące wyzwanie badawcze dla zespołów złożonych z biofizyków, okulistów, chemików, spektroskopistów i innych naukowców - dodaje prof. Gruszecki.

Najnowsze badania umożliwiły uchwycenie zależności między barwnikami a kondycją plamki żółtej oraz jak właściwie odżywiać tę plamkę poprzez te barwniki - mówi prof. Robert Rejdak - okulista, współautor badań, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jak zaznacza, istnieje wyraźny punkt uchwytu dla potencjalnych terapii, a także lepsze zrozumienie chorób, które mogą dotknąć plamkę żółtą.

/ Lubelska Klinika Okulistyki /

Codziennie plamka oka jest bombardowana bodźcami, takimi jak światło i barwy, dlatego nowe informacje na temat fizjologii plamki oraz mechanizmów chorób są niezwykle istotne - mówi prof. Rejdak.

Dzięki tym badaniom będzie możliwe zaprojektowanie terapii opartej na modyfikacji procesów metabolicznych zachodzących w plamce z udziałem luteiny i zeaksantyny. Będziemy również kontynuować badania, aby lepiej zrozumieć, jak te procesy przebiegają w różnym natężeniu światła oraz w warunkach chorobowych.

To ważne badania specjalistów z UMCS i UM, tym bardziej że w Lublinie powstaje Europejskie Centrum Terapii Chorób Plamki Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego.