5 tys. osób zmagających się z cukrzycą z województwa lubelskiego będzie mogło wziąć udział w profilaktycznych badaniach wzroku. Będą one wykonywane w mobilnym gabinecie okulistycznym. Specjaliści z kliniki okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie chcą w ten sposób wychwycić choroby, które są powikłaniami cukrzycy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Retinopatia cukrzycowa oraz obrzęk plamki to częste powikłania, które nieleczone mogą doprowadzić do ślepoty. W porę wykryte można skutecznie leczyć tak, że przez długie lata chory funkcjonuje normalnie.

Gabinet okulistyczny na bazie ciężarówki będzie odwiedzał praktyki lekarzy rodzinnych w różnych częściach województwa. Z założenia te najbardziej oddalone od Lublina. Dla tych pacjentów to prawdopodobnie będzie jedyna szansa specjalistycznego badania okulistycznego. Będą mieli wykonane zdjęcia dna oka - mówi prof. Robert Rejdak szef lubelskiej Kliniki Okulistyki, prorektor ds. cyfryzacji uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zdjęcie dna oka jest zlecane między innymi przez kardiologów, angiologów, diabetologów czy endokrynologów.

Zbagatelizowane mogą prowadzić do znacznego upośledzenia wzroku, a w skrajnych przypadkach nawet do jego całkowitej utraty. Do przykładowych schorzeń, w przebiegu których zalecane jest wykonanie badania dna oka należą cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, czy też miażdżyca.