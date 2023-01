​Supernowoczesny aparat USG do badania gałki ocznej otrzymało miasto Lublin. Urządzenie trafiło do Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Do tej placówki za pośrednictwem kliniki we Lwowie trafiają pacjenci - także dzieci - z urazami wojennymi. Aparat będzie służył do diagnozowania tych urazów - mówi szef lubelskiej kliniki okulistyki prof. Robert Rejdak.

/ Krzysztof Kot, RMF FM Od pierwszych dni wojny w Ukrainie Klinika Okulistyki Ogólnej współpracuje z lekarzami z tego kraju, co pozwala na skuteczne leczenie ukraińskich pacjentów z uszkodzeniami wzroku. Dotychczas na Oddziale Okulistyki Dziecięcej udzielono pomocy kilkudziesięciu dzieciom poszkodowanym podczas wojny. W grupie najmłodszych pacjentów wykonano ponad 20 operacji. Otrzymany sprzęt pozwoli nam na pełną, szeroką diagnostykę schorzeń gałki ocznej i oczodołu u pacjentów, którzy trafiają do kliniki z urazami narządu wzroku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnym metodom terapii i szkoleniom personelu w najlepszych ośrodkach światowych, wśród naszych pacjentów są nie tylko osoby z regionu, ale z całej Polski i zza granicy - podkreśla prof. Robert Rejdak. Dostawa sprzętu to jedno z działań realizowanych w ramach porozumienia, jakie władze Lublina zawarły w ubiegłym roku z UNICEF organizacją, która na całym świecie wspiera dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji. Dotychczas wspólne działania doprowadziły do uruchomienie "Spilno", czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. UNICEF przekazał też fundusze na wyżywienie i środki higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakup materiałów edukacyjnych i książek dla bibliotek, wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych oraz zakup żywności do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych. Ważnym elementem współpracy jest również wsparcie w obszarze edukacji. Dzięki pomocy UNICEF dla lubelskich szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Trwa także doposażanie gabinetów pielęgniarskich. Ponadto nauczyciele z 22 lubelskich placówek, do których uczęszcza najwięcej ukraińskich dzieci, otrzymali 44 laptopy do przygotowania i prowadzenia lekcji. Środki przekazane przez organizację pozwoliły również na stworzenie przestrzeni integracyjnych w 18 szkołach. Łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej, która trafi do Lublina w pierwszym okresie współpracy wyniesie 19 mln zł. Z przekazywanej przez UNICEF pomocy korzystają zarówno ukraińskie, jak i polskie dzieci. W kolejnych miesiącach 2023 r. planowana jest kontynuacja współpracy, jej zakres zostanie ustalony na przełomie I i II kwartału. Opracowanie: Małgorzata Wosion