Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nadkom. Siemieniuk poinformowała, że na wjazd z Ukrainy do Polski w Dorohusku oczekuje ok. 390 samochodów ciężarowych, z czego większość stoi w kolejce do odprawy weterynaryjnej. Z kolei z Polski do Ukrainy przed granicą czeka 800 ciężarówek. Jak dodała, w trakcie nocnej zmiany na wjeździe do Polski odprawiono pięć pojazdów. Podała, że szacunkowy czas oczekiwania dla transportów wymagających kontroli weterynaryjnej wynosi 13 godzin, a dla pozostałych pojazdów - dwie godziny. Zakładając, że one byłyby teraz odprawiane. Czasy oczekiwania znacznie się wydłużą, jeśli się będzie wydłużała blokada - wyjaśniła. Przed przejściem stoi 800 ciężarówek Na wyjeździe z Polski do Ukrainy jeszcze w czwartek po południu i wieczorem protestujący przepuszczali ciężarówki, dlatego na przejściu granicznym odprawiono 95 ciężarówek. Natomiast w nocy - podała nadkom. Siemieniuk - protestujący powrócili do blokowania wyjazdu. W piątek rano przed przejściem stoi 800 ciężarówek, szacunkowy czas oczekiwania to 36 godzin - podała Siemieniuk. Jak dodała, "wywóz i przywóz przez przejście w Dorohusku jest całkowicie zablokowany poza autokarami kursowymi". Spokojny protest Kom. Ewa Czyż z KMP w Chełmie powiedziała, że kolejka ciężarówek sięga za Chełm do miejscowości Janów. Jak podała, protest przebiega spokojnie. Policjanci są na miejscu. Nie podejmowaliśmy interwencji - podała. Protestujący domagają się ograniczenia niekontrolowanego importu ukraińskiego zboża. Zboże to miało przez Polskę przejechać tranzytem, spowodowało jednak radykalną obniżkę cen. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać swojego zboża. Tłok na pozostałych towarowych przejściach z Ukrainą. W Hrebennem ciężarówki muszą czekać 20 godzin, w Korczowej 19 a w Medyce - 8 godzin. Zobacz również: W czwartek kolejny protest rolników na drodze do Dorohuska

