W Roztoczańskim Parku Narodowym ma się pojawić wieża widokowa i kładka w koronach drzew. Park właśnie zlecił zaprojektowanie tych obiektów.

Zwycięski projekt konkursu architektonicznego na koncepcję kładki w koronach drzew / Pracownia Autograf Studio, źródło: SARP /

Nowa trasa dla turystów w Zwierzyńcu ma się zaczynać niedługim podziemnym korytarzem, w którym będzie można się dowiedzieć tego, z jak różnych warstw złożona jest gleba Roztocza. Będzie też można popatrzeć na modele systemów korzeniowych drzew.

Z tego korytarza turyści wyjdą na gruntową ścieżkę wzdłuż grzbietu wydmy. Ma tutaj powstać taras umożliwiający obserwację koników polskich. Ścieżka ma się piąć na grzbiet wydmy, skąd dalsza trasa ma przebiegać kładką wijącą się między koronami drzew na wysokości około 25 metrów.

Na kładce ma być wyznaczony punkt widokowy z ławkami, a na jej końcu mają powstać schody.

Z kolei wieża widokowa planowana w Panasówce będzie mieć wysokość 13-piętrowego bloku mieszkalnego. Dla strudzonych wspinaczką przewidziano miejsca, w których będą mogli złapać oddech. Na wieży będzie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób.

Park Narodowy ma już koncepcje nowych atrakcji, wybrał je w konkursie architektonicznym, a teraz zlecił opracowanie projektów. Dokumentacje powinny być gotowe jeszcze w tym roku, a w przyszłym miałaby się zacząć budowa. Montaż kładki, jak zapewnia dyrektor parku, nie powinien być czasochłonny, bo będzie ona składana na miejscu z gotowych elementów.

Nowe atrakcje planowane są po to, by odciągnąć turystów z innych miejsc Roztocza. Dyrektor RPN liczy na to, że część turystów poprzestanie na zwiedzaniu nowych obiektów i zrezygnuje ze spacerów po miejscach ze szczególnie cenną przyrodą, chociażby takich jak Bukowa Góra.