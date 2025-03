Gwizdki, gąski, okaryny - będzie można samodzielnie wykonać na ceramicznych warsztatach tworzenia instrumentów inspirowanych kulturą ludową w czasie Zgierskiego Kaziuka. To święto kultury kresowej rozpocznie się Wieczorem Wileńskim, na którym będzie można spotkać aktorkę Ewę Ziętek. A sobota upłynie w rytmie muzyki kapel ludowych na jarmarku rękodzieła oraz w pracowniach rzemieślniczych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Józef Polewka / Archiwum RMF FM

Zgierski Kaziuk - to wydarzenie, które łączy w sobie promocję rękodzielnictwa, kultury ludowej oraz utrzymywanie żywych kontaktów z rodakami z Kresów. Przez dwa dni (14-15 marca) miasto będzie tętniło życiem dzięki różnorodnym wydarzeniom kulturalnym.

Wśród zaplanowanych atrakcji jest Wieczór Wileński, podczas którego spotkać będzie można aktorkę Ewę Ziętek oraz gości z Rejonu Wileńskiego. Początek o godz. 17:30 w filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu.

Kolejny dzień to przede wszystkim jarmark (spodziewanych jest ponad 100 wystawców), ale również warsztaty ceramiczne i rękodzielnicze, a także kreatywne zajęcia dla całych rodzin. Niewątpliwie najmłodszych zainteresują pokazy tkactwa lub średniowieczne gry planszowe.

Muzyczna strona Kaziuka

Oprawa muzyczno-taneczna Zgierskiego Kaziuka to kapele ludowe i zespoły hołdujące dawnej, wiejskiej tradycji. Na scenie pojawią się takie zespoły jak: "Łowcy Nostalgii", grający sentymentalne ballady, "Giecznianki" z kapelą ludową, promujące kulturę i tradycję dawnej wsi oraz Zespół Pieśni i Tańca "Boruta", będący żywą wizytówką Zgierza.

Warsztaty i wystawy - kultura w praktyce

Zgierski Kaziuk to także szansa na rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań. Warsztaty ceramiczne i rękodzielnicze, folkowe malowanie na szkle, czy pokazy tkactwa - to tylko niektóre z propozycji, które pozwolą uczestnikom na chwilę przenieść się do świata tradycyjnej kultury ludowej.

Dodatkowo, w muzeum miasta będzie można zobaczyć wystawę pt.: "Dziecięcy świat zabawki z dawnych lat", oferującą sentymentalną podróż do przeszłości.

Ruch drogowy ze zmianami

Na czas Zgierskiego Kaziuka, mieszkańcy oraz goście muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Ulice w centrum miasta (Rembowskiego i Narutowicza) zostaną częściowo zamknięte dla samochodów, a parking przed Starym Młynem będzie niedostępny do niedzieli (16 marca).

Zakaz parkowania obowiązuje też na terenie Zgierskiego Kaziuka. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie alternatywnych miejsc parkingowych.