W związku z myciem ekranów przy autostradzie A1 we wtorek częściowo nieprzejezdny będzie odcinek trasy w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie). W środę i czwartek w obrębie węzła Piotrków Trybunalski Południe utrudnienia spowodowane będą pracami montażowymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mycie ekranów rozpoczęło się we wtorek przed godz. 8 i tego dnia ma potrwać do godz. 19.

Między węzłem Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód zajęte są: pas awaryjny i pas wolny jezdni w kierunku Łodzi - przekazał rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

Z kolei w środę i czwartek w obrębie węzła Piotrków Trybunalski Południe (A1/dk74j) prowadzone będą prace związane z montażem urządzeń pomiarowych.

W środę prace będą prowadzone na obu jezdniach autostrady, na długości ok. 2 km. Zostanie wprowadzone zwężenie do jednego pasa ruchu na każdej z jezdni. W czwartek roboty będą prowadzone w sąsiedztwie węzła Piotrków Trybunalski Zachód - na łącznicy Katowice-Warszawa, która zostanie zwężona do jednego pasa i na jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska, gdzie zostanie wprowadzone zwężenie do dwóch pasów ruchu - dodał Zalewski.

W środę i w czwartek prace mają rozpocząć się o godz. 6 i zakończą się ok. godz. 16.