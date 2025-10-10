Wodociąg Bronno w gminie Łęczyca został skażony bakteriami z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia, a mieszkańcy kilkunastu miejscowości muszą korzystać z zastępczych źródeł. Urząd gminy zapewnia dystrybucję wody do celów higienicznych.

Wodociąg Bronno w gminie Łęczyca został skażony bakteriami z grupy coli (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W wodociągu Bronno w gminie Łęczyca wykryto bakterie z grupy coli - woda nie nadaje się do spożycia.

Mieszkańcy kilkunastu miejscowości otrzymują wodę do celów higienicznych z beczkowozów.

Trwają prace nad przywróceniem jakości wody, nie wiadomo jednak, kiedy sytuacja wróci do normy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy (woj. łódzkie) poinformował, że w próbkach wody pobranych 7 października z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bronnie wykryto obecność bakterii z grupy coli. Skażony wodociąg zaopatruje w wodę kilkanaście miejscowości: Leźnicę Małą, Topolę Katową, Leszcze, Borek, Borów, Bronno, Janków, Wichrów, Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Średnie, Wilczkowice Górne, Wąkczew, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów Duży, Zduny, Lubień, Borki, Karkosy, Mniszki, Krzepocin Pierwszy i Krzepocin Drugi.

Zgodnie z komunikatem sanepidu, woda z wodociągu Bronno nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń, prania ani higieny osobistej. Może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych i porządkowych.

Zastępcze źródła wody dla mieszkańców

Urząd Gminy w Łęczycy został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody pitnej. Dystrybucja wody przeznaczonej do mycia prowadzona była w piątek w godzinach 17-20. Beczkowozy pojawiły się w miejscowościach Lubień oraz Leźnica Mała, na terenie OSP. Mieszkańcy mogli pobierać wodę do celów higienicznych we własnych pojemnikach.

Co ważne, akcja dystrybucji wody ma być powtarzana w kolejnych dniach. Wodę dla zwierząt gospodarskich można pobierać ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Piekacie.

Trwają prace nad przywróceniem jakości wody

Obecnie prowadzone są działania mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody w wodociągu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace i kiedy mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać z wody do celów spożywczych.