Wodociągowa awaria na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu Jordanów Śląski/Karolin nie nadaje się do picia. W 14 miejscowościach położonych na terenie gminy Jordanów Śląski pojawiły się beczkowozy.

Awaria wodociągu na Dolnym Śląsku (Zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP Do odbiorców przebywających na terenie powiatu wrocławskiego rozesłano alert RCB. Powiatowa stacja sanepidu we Wrocławiu poinformowała, że próbkę do badań pobrano 2 października. "Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu przez Ministra Zdrowia (...) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli" - wskazano. Sanepid informuje, że : Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw.

Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania.

Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.

Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC. Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność. Harmonogram pracy beczkowozu Gmina Jordanów Śląski opublikowała na swoim facebooku harmonogram dostarczania wody pitnej beczkowozem w dniu 7 października.