Wodociągowa awaria na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu Jordanów Śląski/Karolin nie nadaje się do picia. W 14 miejscowościach położonych na terenie gminy Jordanów Śląski pojawiły się beczkowozy.
Do odbiorców przebywających na terenie powiatu wrocławskiego rozesłano alert RCB.
Powiatowa stacja sanepidu we Wrocławiu poinformowała, że próbkę do badań pobrano 2 października.
"Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu przez Ministra Zdrowia (...) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli" - wskazano.
Sanepid informuje, że:
- Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw.
- Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania.
- Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.
- Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.
Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.
Gmina Jordanów Śląski opublikowała na swoim facebooku harmonogram dostarczania wody pitnej beczkowozem w dniu 7 października.