Od dziś do jutra na Politechnice Łódzkiej działa Salon Maturzystów Perspektywy 2022. To dwudniowe wydarzenie jest bardzo pomocne dla uczniów myślących o studiach. Tym razem stoiska poszczególnych wydziałów znajdują się w Zatoce Sportu w Łodzi.

Politechnika Łódzka / Shutterstock

Kilkanaście polskich uczelni, prezentując swoją ofertę dydaktyczną bierze udział w Łódzkim Salonie Maturzystów Perspektywy 2022. Wydarzenie gości w Zatoce Sportu PŁ (Al. Politechniki 10 w Łodzi).

To właśnie w tym miejscu przez dwa dni (13 i 14 września) młodzież zainteresowana maturą i studiami otrzyma potężną dawkę informacji. Nadchodzące egzaminy z różnych przedmiotów będą wiodącym tematem tegorocznego wydarzenia.

Jakie wybrać studia i nie zwariować?

Dla niezdecydowanych przydatne będą rady profesjonalistów. Ich bardzo ważnym uzupełnieniem jest obecność studentów i ekspertów z uczelni, którzy na swoich stoiskach będą nie tylko zachęcać, ale także odpowiadać na pytania dotyczące rekrutacji, możliwości kształcenia oraz rozwijania umiejętności i perspektyw związanych z pracą po studiach.

Gospodarzem Salonu jest Politechnika Łódzka

Uczelnia do swojej przestrzeni zaprosiła studentów - jako przewodników dla kandydatów na żaków. To wychowankowie uczelni najlepiej mają pokazać, że studia to fascynująca przygoda pozwalająca spełniać marzenia.

Na przykład zespół Iron Warriors pokaże udoskonalony ekobolid, koło SkaNeR pochwali się robotem naziemnym, a studenci papiernictwa z koła Ryza zaprezentują m.in. papierowe plecaki i kosmetyczki, którymi oczarowali zwiedzających Salon Maturzystów w Kielcach.

Atrakcją będzie też przedstawienie możliwości druku - od zabezpieczeń w banknotach po technologie 3D.

Salon działa w godzinach 9:00 - 15:00. Szczegółowy program dostępny jest na stronie.