Raya i Alif to tygrysy sumatrzańskie, które można oglądać na wybiegu w łódzkim zoo. Do Łodzi przybyły już 10 kwietnia, ale do dziś tygrysie siostry przechodziły aklimatyzację. Łatwo je odróżnić. Nad oczami mają charakterystyczne plamki. Raya ma trzy paski, natomiast Alif plamkę w kształcie łezki.

Tygrysy sumatrzańskie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Tygrysie siostry Raya i Alif przyjechały do Łodzi z brytyjskiego Chester Zoo i jest to pierwsza obecność tygrysów sumatrzańskich w historii łódzkiej placówki. To dla nas ogromny zaszczyt i dowód zaufania, że mogliśmy dołączyć do elitarnego grona ogrodów zoologicznych, które opiekują się tym niezwykle rzadkim i wymagającym gatunkiem - powiedział Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju w Orientarium Zoo Łódź. Raya i Alif mają 2 lata i 3 miesiące, ale - na co zwracają uwagę ich opiekunowie - już pokazują swoje charaktery. Alif jest spokojna i nieco "wycofana". Rayę charakteryzuje odwaga i ciekawość. Mimo różnic, wiele czasu spędzają razem i pokazują silną siostrzaną więź. Jedne z najbardziej zagrożonych kotów świata Tygrysy sumatrzańskie są jednymi z najbardziej zagrożonych kotów świata. W naturze żyje jedynie około 400 osobników, a kolejne 200 w ogrodach zoologicznych. Populacji tygrysów sumatrzańskich zagraża kłusownictwo i utrata siedlisk, spowodowana m.in. ekspansją plantacji palmy olejowej i kawy. Choć jest to najmniejszy podgatunek tygrysa, samce dorastają do 240 cm długości (z ogonem) i osiągają wagę do 120 kg. Samice są nieco mniejsze, mierząc do 220 cm długości i ważąc maksymalnie 90 kg. Mimo wszystko, to groźne drapieżniki o niezwykłej sile, sprycie i wyczulonych zmysłach. Co ciekawe, są także świetnymi pływakami. W ubiegłym roku w zoo we Wrocławiu urodziły się cztery młode tygrysy sumatrzańskie - trzy samce i samica. Zdarzyło się to w ub. roku jedynie w czterech ogrodach zoologicznych w Europie. Zobacz również: Prawie 6 tys. mieszkańców bez wody do picia. Bakteria w sieci wodociągowej

