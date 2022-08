Co miasto Brzeziny ma wspólnego ze Shrekiem, skąd pochodziła "polska Mata Hari" czy jaki napis widnieje nad bramą piekła u Dantego? Odpowiedzi na takie intrygujące pytania można znaleźć w grach na smartfony, przygotowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Książnica przygotowała osiem gier.

Niebanalne ciekawostki, czyli literackie i regionalne gry na smartfony od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi / WBP w Łodzi / Materiały prasowe

Czym jest opton i kto go wymyślił, jakimi czekoladkami najczęściej zajadał się łódzki dziennikarz i pisarz Adam Ochocki albo gdzie Julian Tuwim dokonywał miłosnych podbojów? Jeśli tego nie wiesz, koniecznie ściągnij na swojego smartfona literackie i regionalne gry, stworzone przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Gry są bezpłatne i do pobrania z sieci.

Dzięki grom, można przejść literackim szlakiem po Łodzi albo zostać łowcą autografów i poznać ciekawostki regionu łódzkiego. Można również przenieść się do świata fantasy i pomóc tajemniczej postaci lub zanurzyć się w świecie komiksów albo z sympatycznym molem książkowy Bibliofagiem, odbyć rejs dookoła świata lub domową kwarantannę.

Aby zagrać wystarczy:

- posiadać smartfon z dostępem do internetu,

- pobrać darmową aplikację ActionTrack,

- sczytać kod QR.

Łowca autografów

Gracz odbywa wirtualną podróż przez wszystkie powiaty regionu łódzkiego, poznając ich atrakcyjność i niekoniecznie powszechnie znane ciekawostki. Celem gry jest przede wszystkim zabawa, ale także rozbudzenie zainteresowania historią Ziemi Łódzkiej i jej wielokulturowym dziedzictwem. "Łowca" popularyzuje region poprzez niesztampowe zaprezentowanie znanych w Polsce i na świecie osób, których losy splotły się z regionem łódzkim. Wiele znanych postaci wywodzi się z Łódzkiego, a nie zawsze są z nim kojarzone.

Zagraj w Lema

Fabuła gry opisuje przygody pilota Pirxa oraz jego zmagania i problemy z wyruszeniem w podróż, którą zaplanował. Gracz uczestnicząc w wędrówce z bohaterem odpowiada na pytania, dotyczące życia i twórczości Stanisława Lema oraz dowiaduje się o ciekawostkach związanych z pisarzem.

Boska... gra

Gra inspirowana jest najważniejszym dziełem Dantego Alighieri: "Boską komedią". Podczas gry można odbyć literacką wędrówkę po Piekle, Czyśćcu i Raju. Zadaniem graczy jest odnalezienie Dantego. Pisarz zdradzi ważne motto: pozwoli to ocalić od zapomnienia światowe dzieło "Boską komedię". W trakcie wędrówki gracz zmierzy się z licznymi zadaniami i zagadkami literackimi. Gra będzie okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu literatury i historii.

Literacki surfing

Przemierzając ulice Łodzi można poznać ciekawostki o życiu i twórczości pisarzy związanych z Łodzią i regionem oraz odwiedzić miejsca, w których bywali, pracowali, odpoczywali, spotykali się z przyjaciółmi. Jest co odkrywać!

Świat komiksów - tylko dla orłów

Zbliża się sesja egzaminacyjna w Wyższej Szkole Nauk o Komiksie. Aby zdobyć wszystkie zaliczenia trzeba wykazać się niemałą wiedzą o polskich i zagranicznych komiksach. Zdasz czy oblejesz?

Uwolnij Klementynę

Gra na smartfony skierowana do dzieci i młodzieży, dzięki której będzie można przenieść się do świata fantasy i ruszyć na ratunek tajemniczej kobiecie. Ale czy na pewno Klementyna jest kobietą? Odpowiedź na to pytanie poznają wszyscy, którzy odważą się zanurzyć w tym wyimaginowanym świecie i wyruszyć wraz z bohaterami na wędrówkę. Po drodze czekać będzie graczy wiele wyzwań i trudnych decyzji.

Z książką dookoła świata 1

Gra zaprasza w podróż razem z Bibliofagiem, sympatycznym molem książkowym, który właśnie wygrał na loterii rejs dookoła świata i może zabrać graczy ze sobą.

Z książką dookoła świata 2 - mól książkowy na kwarantannie

Bibliofag, sympatyczny mól książkowy, w drugiej części swoich przygód musi odbyć kwarantannę domową. Na szczęście jego domem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi, a więc książek na pewno mu nie zabraknie.

Informacje o grach, dokładne wskazówki jak zagrać oraz kody QR znajdują się pod linkiem: https://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/spotkania-sesje/2936-gry-stacjonarne-na-smartfony.html