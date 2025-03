Blisko czterysta dziewcząt wzięło udział w tegorocznej inauguracji akcji "Mistrzynie w Szkołach", która odbyła się w Zduńskiej Woli w Łódzkiem. Razem z uczennicami piętnastu szkół ćwiczyły mistrzynie sportu, które zaprosiła do Zduńskiej Woli inicjatorka zajęć, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania, Otylia Jędrzejczak. Nad tym niezwykłym wydarzeniem patronat ma m.in. RMF FM.

Zajęcia w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach” skierowane były do szkół średnich oraz dwóch ostatnich klas szkół podstawowych. W tej grupie wiekowej jest bowiem największa absencja na lekcjach wf.

Dzisiaj te uczennice, szczególnie w grupie liceum, niekoniecznie oczekują tylko przewrotu w przód, ale chcą właśnie zajęć, w których mogą wykazać się w różnych aspektach. Oczekują lekcji bardziej nowoczesnych, ale dających aktywność fizyczną. Cieszę się, bo pod tym kątem też myślimy w nowej podstawie programowej, żeby właśnie te dziewczyny bardziej zaktywizować i żeby nauczycielom w wielu kwestiach pomóc, bo statystyki są alarmujące. Mnie bardzo cieszy, że z tego projektu bardzo często uczennice przychodzą i mówią, że mają motywację do działania i będą chodziły częściej na lekcje wychowania fizycznego. Nauczyciele wracają do nas i mówią, że te uczennice naprawdę od tego momentu częściej przychodzą - powiedziała Otylia Jędrzejczak.

Z uczennicami w Zduńskiej Woli - oprócz Otylii Jędrzejczak - ćwiczyły brązowa medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich w szermierce Martyna Swatowska-Wenglarczyk, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w biathlonie Weronika Nowakowska oraz wielokrotna medalistka mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Joanna Jóźwik.

Zajęcia dla uczennic szkół ze Zduńskiej Woli prowadziła renomowana trenerka personalna, a kiedyś m.in. mistrzyni świata w karate Katrin Kargbo.

Dziewczyny uczestniczące w czwartkowych zajęciach potwierdzają, że sporo ich koleżanek opuszcza lekcje wychowania fizycznego.

Ja bardzo lubię lekcje wf. Dużo ćwiczymy w parach, czy grupach, więc można się zintegrować. No i zadbać o swoje zdrowie, a zdrowie jest też bardzo ważne. Widzę, że w klasie często dziewczyny unikają tych wf-ów, wymyślają jakieś wymówki, ale uważam, że jest to bardzo złe - powiedziała Oliwia Grobelna z II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

Mistrzynie sportu zwracają szczególną uwagę, że większość wielkich karier sportowych zaczyna się na lekcjach wychowania fizycznego, gdy nauczyciel zauważy talent u ucznia.

Myślę, że najważniejsza na lekcji wf jest dobra zabawa i przyjemność czerpania radości z ruchu i znalezienie takich form aktywności, które będą odpowiadały młodym uczennicom. Chcemy im pokazać, że mogą uprawiać różne dyscypliny, różne formy aktywności i to nie zawsze te, w których jesteśmy najlepsi, ale że po prostu ruch to jest coś fajnego, coś zdrowego i coś, co też można robić razem. To niezwykle istotne w dzisiejszym społeczeństwie - powiedziała Weronika Nowakowska.