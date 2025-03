"To planowa kontrola, która została zarządzona dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie było żadnej mowy o tym, iż pan Karol Nawrocki będzie startował (w wyborach prezydenckich, jako kandydat popierany przez PiS - przyp. red.)" - tak o kontroli w Instytucie Pamięci Narodowej powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. "Oczywiście, że są pewne nieprawidłowości" - dodał.

Prezes IPN Karol Nawrocki / Adam Burakowski/East News / East News

Marian Banaś o nieprawidłowościach w IPN

W czwartek Marian Banaś był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Jednym z wątków była kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Instytucie Pamięci Narodowej.

Prezes NIK informował o jej rozpoczęciu już w lutym. Przyczyną kontroli miało być przyjrzenie się środkom przeznaczonym przez IPN na inwestycje. Dziś natomiast - na antenie RMF FM - ujawnił, że wykryto pierwsze nieprawidłowości.

To nie jest prosta sprawa (…). Zaangażowanych jest parę jednostek (…). Oczywiście, że są pewne nieprawidłowości. Obecnie prowadzone jest badanie, kontrola. Obowiązuje nas tajemnica kontrolerska - powiedział Marian Banaś.

Zdementował pojawiające się w debacie publicznej komentarze, że może mieć ona powiązanie z trwającą kampanią prezydencką. Jednym z kandydatów na urząd głowy państwa, tym popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, jest prezes IPN Karol Nawrocki.

To planowa kontrola, która została zarządzona dużo wcześniej, zanim jeszcze nie było żadnej mowy o tym, że pan Nawrocki będzie startował - zapewnił.

"Jesteśmy absolutnie niezależną instytucją"

Czwartek to również dzień przesłuchania premiera Mateusza Morawieckiego w siedzibie NIK. Gość Tomasza Terlikowskiego mówił, że ono również "nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą", a takie zarzuty - jak przypomniał Tomasz Terlikowski - formułuje Prawo i Sprawiedliwość.

My wykonujemy swój konstytucyjny obowiązek. On jest wyraźny: NIK dba o to, by środki publiczne były wydawane zgodnie z czterema kryteriami, czyli legalnie, rzetelnie, gospodarnie i celowo. I tego się trzymamy. Jesteśmy absolutnie niezależną instytucją. Udowodniliśmy to przez ostatnie pięć lat (…). Kontrola w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie świadczy o tym, że jesteśmy w pełni obiektywni - powiedział Marian Banaś.

Jak zaznaczył, wątek polityka PiS Mateusza Morawieckiego pojawia się w kilku sprawach związanych z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, GetBack czy Polskim Funduszu Rozwoju .

Prezes NIK mówił też m.in. o tym, jak przez poprzednią władzę wykorzystywany był system Hermes.

Sytuacje niedopuszczalne, zbieranie informacji o osobach, co do których nie prowadzono żadnych postępowań, politykach, biznesmenach, dziennikarzach - ujawnił.