Pierwszy międzynarodowy mecz odbędzie się dzisiaj (7 czerwca) na nowym Stadionie Miejskim im. Władysława Króla. Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 zagra z Niemcami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w 2023 roku w Rumunii i Gruzji.

/ lodz.pl / Materiały prasowe

We wtorek, 7 czerwca o godzinie 18:00 rozpocznie się pierwszy międzynarodowy mecz piłkarski na nowym stadionie przy al. Unii. Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 zagra z Niemcami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.

Jeśli Polacy wygrają, zapewnią sobie udział w barażowych spotkaniach do europejskiego czempionatu.

Do tej pory sprzedano już ponad 10 tysięcy wejściówek. Wciąż można kupować bilety na portalu www.laczynaspilka.pl oraz w kasach Atlas Areny.

W dniu meczu od godziny 12.00 będzie można je kupić również w kasach stadionowych.

Mecz Polaków z Niemcami to początek międzynarodowych rozgrywek na stadionie im. Władysława Króla. 11 czerwca wystąpi na nich seniorska reprezentacja Ukrainy, która w ramach Ligi Narodów zagra z Armenią a 14 czerwca z Irlandią.