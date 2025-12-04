Wszystko wskazuje, że szczątki martwego dzika zakażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń celowo zostały przeniesione do zagłębia hodowli trzody, gdzie dotąd ta choroba nie występowała - podał resort rolnictwa, powołując się na opinię Inspekcji Weterynaryjnej. Chodzi o znalezienie zwierzęcia pod Piotrkowem Trybunalskim. "Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji" - napisał na platformie X minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister rolnictwa Stefan Krajewski potwierdził, że był informowany o przypadku dzika z ASF w okolicach Piotrkowa i natychmiast zlecił podjęcie działań oraz zabezpieczenie terenu.

Resort rolnictwa uznał sytuację za poważne zagrożenie dla polskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Inspekcja Weterynaryjna wskazała, że martwe zwierzę zakażone wirusem ASF mogło zostać celowo przeniesione do rejonu hodowli trzody chlewnej, gdzie wcześniej nie odnotowano występowania choroby.

Minister Krajewski nie wyklucza możliwości sabotażu, także w kontekście działań dywersyjnych ze strony wschodnich źródeł.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że był informowany o sprawie dzika z afrykańskim pomorem świń (ASF) pod Piotrkowem Trybunalskim w województwie łódzkim.

"Natychmiast zleciłem służbom podjęcie działań i zabezpieczenie terenu - napisał na platformie X. Według MRiRW incydent jest "jak uderzenie w polskie rolnictwo i nasze bezpieczeństwo żywnościowe".

"W opinii Inspekcji Weterynaryjnej wszystko wskazuje na to, że szczątki martwego zwierzęcia zakażonego wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń celowo zostały przeniesione do zagłębia hodowli trzody, gdzie do tej pory ASF nie występował" - poinformowało MRiRW.

"Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji" - napisał minister Krajewski.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.