Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie czas do końca listopada. Chodzi o złożenie wniosku o "300 plus" z programu "Dobry Start" na wyprawkę szkolną. Tylko do 11 września w województwie łódzkim ZUS wypłacił już niemal 70 mln zł na wyprawkę, z której skorzystać będzie mogło blisko 263 tys. dzieci - podaje portal lodz.naszemiasto.pl

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd 4 mln świadczeń z programu "Dobry start" na kwotę 1,2 mld zł w Łódzkiem. W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych. Gdzie złożyć wniosek i jak go wypełnić? Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podając prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, a także aktualny numer swojego konta. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie ZUS ma dwa miesiące. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku. Wypłata świadczenia realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS - dodaje Monika Kiełczyńska. Program Dobry Start, gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24 lat. Świadczenie przysługuje także, jeśli nauka w szkole z siedzibą w Polsce albo za granicą odbywa się zdalnie. Na przykład na dziecko, które uczęszcza do szkoły ukraińskiej w trybie zdalnym, zostanie przyznane świadczenie 300 plus, o ile dziecko wraz z rodzicem składającym wniosek zamieszkują w Polsce. Informacje na temat wniosku i jego obsługi (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu) można znaleźć na portalu PUE ZUS. Dzieje się tak również wtedy, gdy złożono wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia. Zobacz również: Składował odpady niebezpieczne. 49-latek na dwa miesiące trafił do aresztu

