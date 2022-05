12 maja rusza 16 edycja Łódź Design Festival 2022. Tegoroczne hasło wydarzenia to RE:GENERACJA. Festiwal potrwa 11 dni.

/ Materiały prasowe

12 maja rozpoczyna się Łódź Design Festival 2022 . Hasło tegorocznego wydarzenia to RE:GENERACJA.

Festiwal RE:GENERACJA, jest zachętą do poszukania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzymy się na początku trzeciej dekady XXI w. Naszą ambicją jest, żeby festiwalowe hasła wzmacniały pozytywne trendy, które są szansą na to, że na nowo określimy kształt codzienności. Co roku staramy się, aby hasła nawiązywały do najważniejszych w danym czasie zjawisk. Tegoroczne przyszło dosyć naturalnie. "RE:GENERACJA" to z jednej strony wezwanie, abyśmy spróbowali się zregenerować fizycznie, psychicznie. Niezmiennie istotne są tematy związane z katastrofą klimatyczną. Spróbujemy zastanowić się, w jaki sposób możemy zregenerować naszą planetę, ale i nasze zachowania, sposoby, w jakie wytwarzamy przedmioty, kształtujemy nasze otoczeni, żyjemy. Na festiwalu zaprezentujemy działania, które sprzyjają odbudowie zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Poszukamy sposobów na zregenerowanie nie tylko środowiska naturalnego, ale i tkanki miejskiej, instytucji społecznych, a co najważniejsze – każdego z nas- mówił dyrektor Festiwalu - Michał Piernikowski.

/ Materiały prasowe

Od 12 maja przez 11 kolejnych dni na zwiedzających czekać będzie w sumie prawie 40 wydarzeń. W programie między innymi festiwalowe klasyki czyli międzynarodowy konkurs wzorniczy dla młodych projektantów make me! oraz plebiscyt must have na najlepsze polskie produkty. Do tego wystawy w przestrzeni Art_Inkubatora oraz w miejscach towarzyszących, debaty i panele dyskusyjne.

Wyjątkowe święto polskiego designu i wzornictwa – Łódź Design Festival potrwa od 12 do 22 maja. Pełna wersja programu oraz opisy wszystkich wydarzeń i wystaw dostępne są na stronie lodzdesign.com