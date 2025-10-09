MOPS w Łodzi rozpoczął zbiórkę ciepłych ubrań i butów zimowych dla osób w kryzysie bezdomności. Najlepsza będzie odzież sportowa, jaką w zimne dni zabralibyśmy na wycieczkę w góry – tłumaczy dyrektor placówki Piotr Kowalski.

Ciepłe kurtki, spodnie, polary. Łódź zbiera zimowe rzeczy dla bezdomnych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pracownicy Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności łódzkiego MOPS-u, wśród których jest m.in. ośmiu streetworkerów pracujących w terenie, w ramach przygotowań do zbliżającego się sezonu zimowego prowadzą zbiórkę ciepłych ubrań i butów dla potrzebujących. Z ubiegłorocznego liczenia osób w kryzysie bezdomności wynika, że w Łodzi jest ich ok. 700.

W minionych latach podczas takich zbiórek do MOPS-u trafiały zalegające w szafach łodzian garnitury, suknie wieczorowe, szpilki, a nawet pianki do nurkowania.

Te rzeczy nie przydadzą się osobom w kryzysie bezdomności, więc za nie dziękujemy. Potrzebne są ubrania sportowe, takie, które zapakowalibyśmy do plecaka, wybierając się na wycieczkę w góry podczas chłodniejszej pogody - mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u.

Co najbardziej się przydaje?

Wśród osób w kryzysie bezdomności dominują mężczyźni, dlatego najbardziej poszukiwana jest odzież męska w rozmiarach od M do XXL. Dla kobiet potrzebne są z kolei ubrania w rozmiarach S-XL. Najlepiej sprawdzą się dłuższe kurtki zimowe, bluzy z polaru, ocieplane spodnie dresowe i odzież termiczna.

Bardzo rzadko przynoszone są do MOPS-u czapki, szaliki i rękawiczki, skarpety oraz bielizna, tymczasem osoby w kryzysie bezdomności również ich potrzebują. Przydatne będą dla nich także termosy, ciepłe koce, karimaty, śpiwory, kubki termiczne i plecaki.

Zdaniem p.o. kierownika Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Moniki Kielanowicz w roli ubrań dla osób w kryzysie bezdomności nie sprawdzają się kożuchy, futra czy kurtki skórzane.

Takie rzeczy są ciepłe, ale bardzo szybko nasiąkają wodą, stają się wtedy ciężkie, trudno je wysuszyć i trudno się w nich poruszać. A bezdomni spędzają dużo czasu na wolnym powietrzu, gdzie jesienią i zimą panuje wilgoć. Lepiej sprawdzi się nieprzemakalna kurtka z ociepleniem - dodała.

Ubrania spełniające te warunki, czyste i niezniszczone, można przynosić do Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy ul. Objazdowej 17 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00-17:00. Jeśli te godziny nam nie pasują, można umówić się telefonicznie pod numerem: 42-208-25-58.