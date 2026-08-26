20 osób na ławie oskarżonych. Kulisy wielomilionowej karuzeli VAT z bitcoinami

RMF24

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do sądu obszerny akt oskarżenia przeciwko 20 osobom, które miały pełnić funkcję podstawionych prezesów spółek wykorzystywanych w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty obejmują wyłudzenia zwrotu podatku VAT, oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz inne przestępstwa gospodarcze. Według śledczych, proceder opierał się na karuzelowym obrocie bitcoinami i pozornym handlu oprogramowaniem komputerowym, a łączna wartość wyłudzeń sięgała ponad 30 milionów złotych.

Obszerny akt oskarżenia i zarzuty prokuratury

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący 20 osób, które miały działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżeni to 11 mężczyzn i 9 kobiet w wieku od 29 do 74 lat. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzeń zwrotu nadwyżki podatku VAT, oszustw podatkowych, przestępstw skarbowych, prania brudnych pieniędzy, podrabiania dokumentów oraz poświadczania nieprawdy w fakturach.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, akt oskarżenia liczy ponad 800 stron. W procederze wykorzystano kilka tysięcy faktur na łączną kwotę przekraczającą 30 milionów złotych. Oskarżeni pełnili funkcję podstawionych prezesów spółek, które były wykorzystywane do działalności przestępczej. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mechanizm karuzeli podatkowej z bitcoinami

Z ustaleń śledczych wynika, że w centrum karuzeli finansowej znajdowała się spółka, której prezesem była 43-letnia kobieta. Firma ta pozorowała prowadzenie giełdy pośredniczącej w handlu bitcoinami, jednak w rzeczywistości nie prowadziła takiej działalności i nie posiadała odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego obsługę klientów.

Spółka wykazywała jako dostawców kryptowalut dwie inne firmy, tzw. znikających podatników. Następnie bitcoin miał być sprzedawany pięciu innym spółkom pełniącym funkcję brokerów. W deklaracjach podatkowych wykazywano świadczenie usług poza terytorium kraju lub dostawy wewnątrzwspólnotowe, co pozwalało na zastosowanie stawki VAT 0%. Odbiorcami zagranicznymi miały być spółki z siedzibami na Cyprze i w Wielkiej Brytanii.

W rezultacie brokerzy wykazywali nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i składali wnioski o zwrot podatku. Rzekomi zagraniczni nabywcy wykazywali zbycie kryptowalut dwóm polskim firmom, które były wskazywane jako ich sprzedawcy. Według ustaleń śledczych, na początku działalności nabyto pewną ilość bitcoinów, które następnie krążyły pomiędzy podmiotami, symulując rzeczywisty obrót.

Pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym

Kolejnym mechanizmem wykorzystywanym przez grupę przestępczą był pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym celu utworzono spółki, które miały uczestniczyć w transakcjach. Trzy z nich rzekomo stworzyły projekt aplikacji komputerowej, która po audycie miała być sprzedana spółce zarządzanej przez 59-letniego podstawionego prezesa – z zawodu malarza.

Następnie aplikację sprzedawano kolejnym spółkom, a na końcu łańcucha – poza granice Polski, do spółek z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Hongkongu i na Cyprze. Do wyłudzenia podatku VAT ostatecznie nie doszło, ponieważ pierwsza płatność spółki cypryjskiej została zablokowana.

Rola podstawionych prezesów i sposób działania grupy

Śledczy ustalili, że podstawieni prezesi polskich spółek byli jedynie formalnymi przedstawicielami firm wykorzystywanych do przestępczego procederu. Siedziby tych podmiotów wskazywano w różnych miastach, m.in. w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Płocku, jednak często nie posiadały one realnych lokali umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

Rzekomych prezesów pozyskiwano przez znajomych. Na ławie oskarżonych zasiądą osoby o różnym wykształceniu – od podstawowego po wyższe prawnicze, w tym bezrobotni, osoby utrzymujące się z prac dorywczych oraz pracownicy fizyczni.