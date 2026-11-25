RMF24

Przełom roku 2026 i 2027 przyniesie jedną z najważniejszych zmian w codziennym funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2027 roku wchodzi w życie trzeci, niezwykle istotny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który swoim obowiązkiem obejmie wszystkich, nawet najmniejszych podatników, znosząc dotychczasowe wyjątki i okresy przejściowe. Wraz z tą datą polski system podatkowy żegna się jednak z jeszcze jednym, niezwykle popularnym i wygodnym rozwiązaniem. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2027 roku paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy całkowicie traci status faktury uproszczonej. Co to w praktyce oznacza dla milionów firm, biur rachunkowych i pracowników dokonujących drobnych zakupów służbowych?

Definitywny koniec faktur uproszczonych z kasy fiskalnej

Obecnie, na mocy obowiązujących jeszcze przepisów (dokładnie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług), paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (lub 100 euro) zawierający NIP nabywcy jest traktowany na równi ze standardową fakturą. Przedsiębiorcy mogą na jego podstawie swobodnie odliczyć podatek VAT oraz zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Takie rozwiązanie przez lata stanowiło ogromne ułatwienie – zwłaszcza przy zakupach paliwa, drobnych materiałów biurowych czy narzędzi. Opiera się ono jednak na przepisach przejściowych (art. 145n ustawy o VAT), które ustawodawca utrzymał w mocy wyłącznie do 31 grudnia 2026 roku.

Od pierwszego dnia 2027 roku ten zautomatyzowany mechanizm przestanie funkcjonować. Oznacza to, że paragon z NIP o wartości do 450 zł stanie się zwykłym dowodem sprzedaży detalicznej (potwierdzeniem zapłaty) – dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku wyższych kwot. Samo podanie numeru identyfikacji podatkowej przy kasie i wdrukowanie go na papierowym skrawku nie nada już dokumentowi rangi faktury. Aby nabywca mógł w pełni legalnie i bezproblemowo rozliczyć firmowy zakup, sprzedawca będzie musiał wystawić na ten sam numer NIP pełnoprawną fakturę ustrukturyzowaną w systemie KSeF.

Kosztowne konsekwencje: utrata prawa do odliczeń VAT i spory o koszty

Z perspektywy firm nabywających towary czy usługi, nowelizacja niesie za sobą realne zagrożenia finansowe i operacyjne. Dotychczasowy proces – w którym pracownik tankujący samochód służbowy w trasie lub kupujący materiały w markecie budowlanym podawał NIP przy kasie i przywoził do firmy sam paragon – przestanie być wystarczający. Jeśli podwładny w styczniu 2027 roku dostarczy do działu księgowości wyłącznie paragon z NIP na przykład na 320 zł, firma nie będzie mogła na jego podstawie odliczyć podatku VAT. Jedyną legalną podstawą do odliczenia stanie się ustrukturyzowana e-Faktura.

Zaniedbania w tym obszarze, zwłaszcza w firmach o rozbudowanej flocie pojazdów, przedsiębiorstwach budowlanych lub podmiotach zatrudniających wielu pracowników terenowych, mogą skutkować utratą nawet kilkunastu tysięcy złotych z tytułu nieodliczonego podatku w skali roku. Dodatkowo rodzi to problem na gruncie podatku dochodowego (CIT/PIT). Zgodnie z rygorystycznymi przepisami, wydatek musi być odpowiednio udokumentowany, aby stanowił koszt uzyskania przychodu. Choć ustawa o podatku dochodowym nie zamyka całkowicie katalogu dowodów księgowych, to księgowanie na podstawie dokumentu niebędącego fakturą będzie prowokowało poważne spory interpretacyjne z urzędami skarbowymi i niepotrzebne ryzyko zakwestionowania kosztów podczas ewentualnej kontroli.

Wyzwania technologiczne dla sprzedawców i sieci detalicznych

Koniec faktur uproszczonych na paragonach wymusza głęboką transformację technologiczną na sprzedawcach detalicznych, hurtowniach oraz stacjach paliw. Współcześnie używane urządzenia fiskalne posiadają zaprogramowane algorytmy pozwalające na bezpośrednie drukowanie faktur uproszczonych z poziomu kasy. Od 1 stycznia 2027 roku oprogramowanie drukarek oraz terminali będzie musiało zostać zaktualizowane i dostosowane do nowych wymogów.

Brak elastycznego okresu przejściowego oznacza, że techniczna transformacja musi nastąpić z sekundą rozpoczęcia Nowego Roku. Co prawda, przepisy nie zabraniają samego drukowania paragonów, na których widnieje NIP nabywcy (zawsze ułatwia to identyfikację transakcji przez klienta), to ostatecznie pełnoprawna faktura konsumująca ten zakup i tak będzie musiała zostać wygenerowana przez główny system sprzedażowy i natychmiast wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur. Sprzedawcy muszą więc zapewnić płynną integrację systemów POS (Point of Sale) z bramkami Ministerstwa Finansów, aby nie tworzyć zatorów przy kasach.

Jak skutecznie przygotować przedsiębiorstwo do nowych rygorów prawnych?

Adaptacja do uszczelnionych regulacji wymaga czasu, dlatego kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi i działy księgowe powinny uruchomić procedury naprawcze jeszcze w połowie 2026 roku. Główne obszary wymagające pilnej modyfikacji to:

Audyt i ewaluacja wydatków: Konieczne jest zweryfikowanie, w jakich działach najczęściej polega się na fakturach uproszczonych. Taka ocena skali zjawiska wskaże obszary o najwyższym ryzyku operacyjnym.

Modyfikacja polityki rozliczeń i zwrotu kosztów: Regulaminy pracownicze muszą zostać bezwzględnie zaktualizowane. Należy wprowadzić jasną i nieprzekraczalną zasadę, że od stycznia 2027 r. podstawą do zwrotu gotówki za zakupy firmowe dokonane z prywatnych środków pracownika jest wyłącznie dopilnowanie wystawienia faktury KSeF na NIP przedsiębiorstwa.

Zmasowana edukacja pracowników terenowych: Osoby realizujące codzienne zakupy muszą całkowicie zmienić swoje przyzwyczajenia. Przy kasie należy z wyraźnym wyprzedzeniem informować sprzedawcę o chęci otrzymania faktury, ponieważ sam NIP podyktowany do wydruku nie rozwiąże już problemu księgowego.

Rozliczenie przełomu lat 2026/2027: Należy pamiętać o dacie wystawienia dokumentu. Paragony z NIP do 450 zł wystawione najpóźniej 31 grudnia 2026 roku zachowają status faktury uproszczonej, nawet jeśli zostaną przedłożone księgowości i rozliczone dopiero w styczniu. Trzeba jednak zebrać je od pracowników możliwie najszybciej, by ułatwić płynne zamknięcie roku podatkowego.

Modernizacja zaplecza informatycznego: Przechwycenie obiegu tysięcy e-Faktur i ich ręczne powiązanie z konkretnymi operacjami jest niewykonalne w starym modelu. Firma musi dysponować ekosystemem zdolnym do płynnej wymiany danych z serwerami Ministerstwa Finansów. Wdrażając odpowiedni, nowoczesny program księgowy dla przedsiębiorców taki jak https://360ksiegowosc.pl/program-ksiegowy-dla-przedsiebiorcow/, zyskuje się potężne wsparcie nie tylko w zakresie automatyzacji pobierania dokumentów z KSeF, ale również w błyskawicznej weryfikacji i dekretowaniu wszystkich transakcji w nowej, w pełni cyfrowej rzeczywistości.

Docelowe wycofanie paragonów z NIP z obiegu fakturujących to potężny bodziec stymulujący do ostatecznego porzucenia papierowych rachunków na rzecz w pełni elektronicznego środowiska. Choć zmiana wywoła tymczasowe turbulencje i wydłuży czas obsługi przy kasach w pierwszych miesiącach, to w dłuższej perspektywie wyeliminuje koszmar rozliczania wyblakłych, zgubionych lub nieczytelnych skrawków papieru, oszczędzając czas całego pionu księgowego. Warunkiem sukcesu jest jednak wczesne uświadomienie pracowników i odpowiednie, cyfrowe przygotowanie zaplecza administracyjnego firmy.