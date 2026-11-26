Do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim nagranie trafiło 25 listopada - film przedstawiał nastolatka znęcającego się nad kotem. Na nagraniu widać, jak chłopak uderza zwierzaka pięścią, a następnie rzuca nim o ścianę. Powodem agresji miało być załatwienie się zwierzęcia obok łóżka.
Kiedy obolałe i przerażone zwierzę próbowało się bronić, oprawca kazał mu przepraszać, wszystko nagrywając. „Na końcu dumnie uśmiechał się do kamery. Swoim okrucieństwem postanowił pochwalić się w internecie” - czytamy we wpisie Fundacji Mikropsy.
Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia błyskawicznie podjęli działania i udali się do jednej ze szkół ponadpodstawowych na terenie miasta, gdzie zatrzymali 15-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.
Następnie przeprowadzili czynności procesowe w miejscu zamieszkania nastolatka.
Zabezpieczono dwa koty i dwa psy
W sprawę zaangażowany został Powiatowy Lekarz Weterynarii, który podjął decyzję, by wszystkie zwierzęta przebywające pod wskazanym adresem zostały zabezpieczone. Chodzi o dwa koty i dwa psy. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności nieletni został zwolniony do domu.
Postępowanie dotyczy podejrzenia znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prowadzą je funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego sprawa zostanie przekazana do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Postępowanie będzie również nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim.