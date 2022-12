Poszukiwani wolontariusze do największej sportowej imprezy w Polsce - już w czerwcu w Krakowie i w Małopolsce odbędą się III Igrzyska Europejskie. Potrzebnych jest nawet 7 tysięcy wolontariuszy. Do tej pory zgłosiło się 3,5 tysiąca osób.

Poszukiwani wolontariusze do III Igrzysk Europejskich / III Igrzyska Europejskie 2023 / Materiały prasowe

Dawid Gleń z komitetu organizacyjnego III Igrzysk Europejskich, które rozpoczną się już w czerwcu w Krakowie podkreślił w rozmowie z RMF FM, że poszukiwane są osoby znające dobrze język angielski.

Na dzisiaj największe wyzwanie Komitetu Organizacyjnego to nabór do Wolontariatu podczas Igrzysk Europejskich w przyszłym roku w Krakowie i w Małopolsce. Wolontariusze będą działać na kilku liniach, począwszy od obsługi bezpośredniej sportowców, czy też bezpośrednio na obiektach. Będą też obecni przy ceremoniach medalowych. Podstawowym założeniem wiekowym jest to, aby mieć ukończone 16 lat, to bardzo istotne, aby porozumiewać się nie tylko w języku polskim, język angielski jest podstawowy w komunikacji - zaznaczył Dawid Gleń.

Poszukiwani są uczniowie, studenci, osoby pracujące, ale też seniorzy. Organizatorzy oczekują także, by wolontariusze byli dyspozycyjni w trakcie Igrzysk przez minimum osiem dni.

Każdy wolontariusz zostanie wyposażony w pakiet startowy, w którym znajdzie strój i gadżety. Zapewnione zostaną także: wyżywienie w trakcie pełnienia obowiązków, bezpłatna komunikacja miejska na czas trwania igrzysk, ubezpieczenie NNW, odpowiednie szkolenia umożliwiające rozpoczęcie działań oraz certyfikat udziału w wolontariacie. Dla osób spoza Małopolski przewidziana jest również możliwość skorzystania z zakwaterowania.

Poszukiwani wolontariusze - III Igrzyska Europejskie Józef Polewka, RMF FM / RMF FM

Aby zostać wolontariuszem, należy przejść dwuetapowy proces rekrutacji. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na Portalu Wolontariusza i wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Wydarzenie zostanie przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. Gospodarzami Igrzysk będą Kraków i Małopolska. Ceremonia otwarcia rozpocznie się 21 czerwca na Stadionie Miejskim w Krakowie. Na tym samym obiekcie 2 lipca dojdzie do uroczystego zamknięcia igrzysk. Igrzyska Europejskie składają się z dwunastodniowych zmagań na najwyższym europejskim poziomie.

Sportowcy będą rywalizować na obiektach w Krakowie, Krynicy Zdrój, Tarnowie, Zakopanem, Chorzowie i we Wrocławiu.